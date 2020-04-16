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Хоакін Фенікс закликав помилувати в'язнів: Ніхто не заслуговує смерті в тюрмі від COVID-19

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Хоакін Фенікс закликав помилувати в'язнів через пандемію коронавірусу / Instagram / @stellamccartney

Оскароносний актор Хоакін Фенікс не залишається осторонь актуальних соціальних проблем. Він публічно попросив про помилування в'язнів нью-йоркських тюрем, аби зберегти їхні життя під час спалаху коронавірусу.

В умовах пандемії COVID-19 США встановили антирекорд за кількістю інфікованих осіб. Голлівудський актор Хоакін Фенікс вирішив долучитися до боротьби зі смертельним вірусом та публічно звернувся до губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо з проханням помилувати в'язнів. 

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У своєму відеозверненні зірка акцентував на тому, що нині тюрми – збудник коронавірусу, адже у них неможливо самоізолюватися від заражених коронавірусом та дотримуватися належних заходів гігієни. Так, Хоакін Фенікс виступив за звільнення всіх в'язнів, які нині приречені на смерть. Він зауважив, що помилування допоможе не лише зберегти життя тисяч осіб, а й зупинить стрімке поширення недуги. 

Поширення коронавірусу в тюрмах загрожує здоров'ю і безпеці кожного з нас. Я закликаю губернатора Ендрю Куомо вжити заходів з помилування жителів Нью-Йорка, які перебувають у в'язниці. Ніхто не заслуговує на смерть у в'язниці від COVID-19,
– наголосив Хоакін Фенікс. 

Слід зазначити, що напередодні влада штату Нью-Йорк вже розпочала процес звільнень в'язнів, старших 55 років, осіб, засуджених за незначні злочини, та тих, чий термін добігає кінця.

Станом на 16 квітня загальна кількість інфікованих коронавірусом в США становить 639 664 осіб, а кількість летальних випадків досягла 30 985. Впродовж останніх днів у країні щодня зростає кількість смертей за одну добу. За останні 24 години зафіксували 2 569 летальних випадків від COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії.


При яких температурах коронавірус найактивніший / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Джура
Теги: Новини США Хоакін Фенікс Коронавірус COVID-19 Новини LifeStyle LifeStyle
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