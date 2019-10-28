Хоакіну Феніксу – 45: 5 кіноролей актора, які можуть скласти конкуренцію "Джокеру"

Сьогодні, 28 жовтня, свій день народження святкує відомий актор та один із найяскравіших зірок Голлівуду. Він зіграв у близько 30 фільмах, проте найбільшу славу отримав лише після гри у фільмі "Джокер". Давайте ж згадаємо, з чого почалася його кар'єра та які фільми з його участю варті вашої уваги.

Його акторська діяльність розпочалася у 13 років з дебюту в американській стрічці "Мішені". Згодом у 1995 після кінокартини "Померти заради" зробив неймовірний прорив у кар'єрі. Тоді й почався його справжній акторський шлях.

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Обирати фільми серед його творчого доробку було важко, але редакція LifeStyle 24 все ж визначила 5 найкращих ролей Хоакіна Фенікса, які точно варті вашої уваги.

"Гладіатор" (Gladiator)

У фільмі 2000 року Хоакін зіграв роль сина Марка Аврелія – Коммода, який вбив батька, задушивши його в обіймах. Цей фільм отримав п'ять статуеток Оскара, але перемогу в номінації "Найкращий актор другого плану" Фенікс так і не здобув.

Дивіться трейлер фільму "Гладіатор" онлайн:

"Майстер" (Master)

Цей фільм 2012 року можна сміливо назвати найскладнішою, найбільш масштабною та вкрай незрозумілою роботою з усіх, в яких зіграв Фенікс. Втім, вона принесла йому заслужений Кубок Вольпі на Венеційському фестивалі і третю номінацію на Оскар. І хоча фільм виявився комерційним провалом, критики вважають його найкращими претендентом на Оскар. У фільмі Хоакін зіграв бродягу-алкоголіка, який раніше був військовим моряком Другої світової.

Дивіться трейлер фільму "Майстер" онлайн:

"Вона" (Her)

Тепер Хоакін став самотнім письменником з майбутнього, що купує якусь систему, покликану виконувати будь-які бажання людини. Однак дещо пішло не за планом. Разом із Феніксом у цій кінокартині з'явилася і Скарлетт Йохансон. А фільм 2013 року отримав високі оцінки від кінокритиків і виграв чимало нагород і номінацій. Цікавим є ще те, що на знімальному майданчику актор зустрів своє кохання – Руні Мару.

Дивіться трейлер фільму "Вона" онлайн:

"Тебе ніколи тут не було" (You Were Never Really Here)

У цьому фільмі Фенікс став безстрашним вбивцею, що рятує дівчинку. Кінокартина 2017 року порушує важливі теми та змушує замислитися над проблемами. Незважаючи на мовчазну роль Хоакіна, він отримав приз на Каннському кінофестивалі.

Дивіться трейлер фільму "Тебе ніколи тут не було" онлайн:

"Ірраціональна людина" (Irrational Man)

Суперечлива кінокартина 2015 року, де Фенікс стає нарцистичним професором філософії, що не може розібратися у стосунках. Він прагне перевірити: чи можливо вчинити вбивство без покарання. Неймовірно захоплюючий фільм, що тримає у напрузі від початку до кінця.

Дивіться трейлер фільму "Ірраціональна людина" онлайн: