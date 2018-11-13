Хоч так возз'єднаюсь з Україною, – Лоліта розповіла про заповіт

Скандально відома російська співачка Лоліта Мілявська, якій заборонений в'їзд в Україну, хоче, щоб частина її праху після смерті потрапила на Батьківщину.

Про це артистка, яка народилась у Мукачеві на Закарпатті, розповіла російському шоуменові Андрію Малахову, пише таблоїд "Стархіт".

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Лоліта каже, що заповіла, щоб після смерті її прах розділили на три частини. Одну з них вона хоче, щоб розвіяли на вершині Рожевої гори, яку видно з вікон її будинку у Болгарії, другу – "віддати на волю московського вітру" в Ляліному провулку, де вона довго жила у столиці Росії.

А третю нехай відвезуть на Україну. Хоча б так я возз'єднатися зі своєю батьківщиною,

– зітхнула Лоліта.

У квітні 2017-го їй на три роки заборонили в'їзд в Україну за те, що незаконно їздила в окупований Росією Крим.