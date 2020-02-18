24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Хочеться віри і радості, – онкохвора Алла Мазур отримала від колеги особливий подарунок

0
Алла Мазур показала картину, яку їй подарувала колега / Facebook / @1plus1.AllaMazur

Знаменита українська телеведуча Алла Мазур продовжує боротись з онкохворобою. У непростий час її підтримують не тільки рідні, але й колеги. Днями Алла Мазур показала, який подарунок отримала від Лесі Гладиш.

На офіційній фейсбук-сторінці Алла Мазур опублікувала фото з яскравою картиною. На полотні її колега з ТСН Леся Гладиш намалювала сонце і поле соняшників. Телеведуча не приховувала, що такий сюрприз підняв їй настрій та став "ковтком енергії і радості" в час боротьби з раком. 

Читайте також: Алла Мазур з власного досвіду порадила, як побороти онкологію

"Друзі-колеги знають, чим підтримати. Всередині мене стрибає на одній ніжці маленька дівчинка – так мені подобається цей пейзаж. А головне – отримала його з рук автора: такої ж непереборної оптимістки і моєї колеги з ТСН Лесі Гладиш. Лесюню, дякую! Якщо раптом задумаєтесь, чим порадувати знайомого в дні хвороби, – подаруйте йому щось отаке сонячне. Бо як би себе не почував, хочеться віри і радості. Чогось красивого і смачненького, що розганяє хмари і наповнює твій день світлом", – розповіла у дописі ведуча.

Алла Мазур показала картину, подаровану колегою
Алла Мазур показала картину, подаровану колегою / Facebook / @1plus1.AllaMazur

Що відомо про хворобу Алли Мазур?Ще всередині листопада 2019 року Алла Мазур публічно заявила, що бореться з онкохворобою. 54-річна телеведуча вирішила не вдаватись в деталі діагнозу, однак закликала всіх своїх прихильників та друзів дбати про своє здоров'я. Водночас телезірка заявила, що розпочала курс лікування в одній з клінік. 

Спершу Алла Мазур не мала наміру розсекречувати інформацію про хворобу, розповівши про це тільки колегам. Однак згодом змінила свою думку, адже вона, як публічна людина, може надихнути українців на обстеження та врешті врятувати чиєсь життя. Наприкінці свого звернення вона подякувала медикам, які вчасно направили її на біопсію та виявили рак, а також колегам і рідним, які упродовж цього часу підтримують її. 

Завершувати свою кар'єру або ж припиняти зйомки Алла Мазур не квапиться. Тому ведуча, як і раніше веде програму "ТСН. Тиждень". 

Бій поблизу Золотого: 1 загиблий, 3 поранених, 2 контужених
сьогодні
7330
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Зіркові хвороби Алла Мазур Новини LifeStyle Новини України LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:17 Що подивитись в кіно цього тижня: "Поклик пращурів" і "Річард Джуелл" у списку головних прем'єр
Марта Вересюк 82
сьогодні 15:13 Кого ви бачите переможцем у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування
Уляна Журба 397
сьогодні 10:29 "Сенсація": кіно про сексуальні домагання з Шарліз Терон, Ніколь Кідман та Марго Роббі
Юлія Ліпенцева 693
17 лютого 12:27 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 6076
17 лютого 10:52 Еду Ширану – 29: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 985
Новини
Більше новин
Залиште відгук