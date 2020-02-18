Хочеться віри і радості, – онкохвора Алла Мазур отримала від колеги особливий подарунок

Знаменита українська телеведуча Алла Мазур продовжує боротись з онкохворобою. У непростий час її підтримують не тільки рідні, але й колеги. Днями Алла Мазур показала, який подарунок отримала від Лесі Гладиш.

На офіційній фейсбук-сторінці Алла Мазур опублікувала фото з яскравою картиною. На полотні її колега з ТСН Леся Гладиш намалювала сонце і поле соняшників. Телеведуча не приховувала, що такий сюрприз підняв їй настрій та став "ковтком енергії і радості" в час боротьби з раком.

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"Друзі-колеги знають, чим підтримати. Всередині мене стрибає на одній ніжці маленька дівчинка – так мені подобається цей пейзаж. А головне – отримала його з рук автора: такої ж непереборної оптимістки і моєї колеги з ТСН Лесі Гладиш. Лесюню, дякую! Якщо раптом задумаєтесь, чим порадувати знайомого в дні хвороби, – подаруйте йому щось отаке сонячне. Бо як би себе не почував, хочеться віри і радості. Чогось красивого і смачненького, що розганяє хмари і наповнює твій день світлом", – розповіла у дописі ведуча.



Алла Мазур показала картину, подаровану колегою / Facebook / @1plus1.AllaMazur

Що відомо про хворобу Алли Мазур?Ще всередині листопада 2019 року Алла Мазур публічно заявила, що бореться з онкохворобою. 54-річна телеведуча вирішила не вдаватись в деталі діагнозу, однак закликала всіх своїх прихильників та друзів дбати про своє здоров'я. Водночас телезірка заявила, що розпочала курс лікування в одній з клінік.



Спершу Алла Мазур не мала наміру розсекречувати інформацію про хворобу, розповівши про це тільки колегам. Однак згодом змінила свою думку, адже вона, як публічна людина, може надихнути українців на обстеження та врешті врятувати чиєсь життя. Наприкінці свого звернення вона подякувала медикам, які вчасно направили її на біопсію та виявили рак, а також колегам і рідним, які упродовж цього часу підтримують її.



Завершувати свою кар'єру або ж припиняти зйомки Алла Мазур не квапиться. Тому ведуча, як і раніше веде програму "ТСН. Тиждень".