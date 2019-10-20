Хочу бути молодим батьком, – Віталій Козловський прокоментував бажання завести дітей

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Віталій Козловський
Віталій Козловський / Instagram / @vkozlovskiy

Український епатажний співак Віталій Козловський заявив, що він готовий стати батьком. Артист зізнався, що у нього вже є на горизонті кохана жінка, яка теоретично може стати матір'ю його дитини.

Про це Козловський розповів Катерині Осадчій у "Світському житті". Артист наголосив, якщо він не говорить про своє особисте життя – це не означає, що він самотній. Так, Віталій натякнув ведучій про нові стосунки. Співак також не приховує бажання скоро стати батьком.

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Я все ж таки розраховую на те, що моя дитина буде від дружини, а не від сурогатної матері. На все свій час! Хотілося би вже дітей – я часто про це замислююся і розумію, чим швидше це станеться, тим краще і для мене, і для дитини. Тоді ми будемо з нею на якомусь приблизно одному рівні порозуміння одне одного, а не буде так, що іде дідусь зі своїм ніби онуком,
– пояснив Козловський.

 

Також артист зізнається, що хотів би мати не менше двох дітей. Віталій згадав, як зростав зі своїми батьками і сестрою. За його словами, саме завдяки сестрі його дитинство було незабутнім.

Співак згадав ще й про свій досвід батьківства як хрещеного батька. "Зі всіма своїми кумами я підтримую зв'язок. Одні мої похресники живуть у Львові, інші – у Києві, треті – у Харкові. Ми трошки розкидані світом, тож наскільки це можливо, настільки часто ми і бачимося", – додав Віталій Козловський.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Віталій Козловський
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