Хочу бути прикладом для сина, – принц Гаррі зворушив промовою на врученні премії принцеси Діани

Герцог Сассекський відвідав збори, які організували на честь вручення премії принцеси Діани напередодні, 2 липня. Під час щорічної традиційної розмови принц Гаррі зачепив тему натхнення і батьківства. Він зізнався, що хоче, аби син успадковував лише його накращі сторони.

Єдиний фонд, який названо на честь загиблої леді Ді має назву The Diana Award National Youth Mentoring Summit. Щороку представники організації нагороджують юних талановитих парубків і дівчат з усього світу.

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Традиційну промову перед щорічним нагородженням принц Гаррі прочитав на зборах у Лондоні. У ній він зачепив питання батьківства, оскільки нещодавно сам став батьком. Герцог Сассекський зізнався, що син Арчі, якому всього два місяці, неабияк впливає на його життя. Тепер 34-річний Гаррі змушений контролювати свою поведінку, адже його син одразу наслідуватиме її.

Він зізнався, що він вражений тим, яку сильну роль в житті кожної людини відіграє той, на кого хочеться рівнятися і вважати прикладом для наслідування. Принц Гаррі зазначив, що у залі точно сиділи слухачі, які й не підозрюють, що вони надихають когось бути добрішим, кращим та успішнішим.

Можливо, я почав звертати на це увагу, коли став батьком. Тепер я розумію, що мій син буде стежити за тим, що я роблю, наслідувати мою поведінку і одного разу, можливо, піде по моїх стопах. І це стосується не тільки ролі батька. Люди, яких я бачу кожен день, не підозрюють, наскільки вони надихають мене. Їх невеликі прояви доброти і їх характер в цілому. Кожен крок, який ми робимо, має значення – особливо коли ми не знаємо, що хтось за нами спостерігає. Саме тоді і проявляється наш істинний характер,

– зазначив принц Гаррі.

Варто нагадати, що первісток принца Гаррі та Меган Маркл народився вранці 6 травня. Одразу ж після того, як Кенсінгтонський палац повідомив про це всьому світові, принц Гаррі виконав обов'язок Меган Маркл і вийшов до преси, давши перший коментар. За його словами, пологи його дружини – найдивовижніший досвід, який йому доводилося коли-небудь переживати. Пізніше стало відомо, що новонародженого назвали Арчі Харрісон Маунбаттен-Віндзор. А також принц Гаррі зізнався, що одразу ж звик до капризів сина і вже через тиждень після його появи на світ не уявляє свого життя без нього.