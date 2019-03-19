Хочу для України зробити щось пам'ятне, – Тіна Кароль похизувалась досягненнями у Нью-Йорку

Популярна співачка Тіна Кароль здійснила робочу поїздку до Нью-Йорка. Там артистка домовилась про співпрацю з міжнародною студією звукозапису Bentley Records.

В Україні Тіна Кароль завоювала чималу аудиторію меломанів, відтак кожен її виступ відзначається фурором. Та на цьому талановита артистка вирішила не зупинятись: вона підписала угоду з лейблом Bentley Records та невдовзі розпочне створення англомовного альбому.

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Про чимале досягнення Тіна Кароль розповіла на своїй сторінці в Instagram. До радісної новини співачка додала стильне фото, зроблене в престижному районі Нью-Йорка – знаменитому Манхеттені. Перед камерою Тіна постала в бірюзовій спідниці, хутряному пальті рожевого кольору та туфлях-човниках. Такий весняний образ вона доповнила макіяжем з акцентом на губи.

Окрім цього, Тіна Кароль опублікувала кількахвилинний ролик, в якому продемонструвала сам процес підписання контракту. З прихильниками вона поділилась думками щодо події, зазначивши, що хоче зробити щось пам'ятне для України.

Ви можете пишатись. Можливо, якось вдасться артисту з нашої території зробити щось позитивне для своєї країни. Мені би, наприклад, хотілось для України зробити щось пам'ятне,

– зізналась Тіна Кароль.