Хочу піти у творчу відпустку, – Руслана Писанка зробила оголошення для прихильників

Українська акторка кіно та театру Руслана Писанка ошелешила своїх прихильників. Зірка вирішила у 2020 році взяти творчу відпустку, після чого повернеться до гастрольних буднів.

Про таке рішення вона розповіла журналістам Сегодня. За словами 54-річної Руслани Писанки, їй потрібна пауза, щоб впорядкувати думки та з новими силами повернутись до акторської кар'єри.

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"Хочу відкрити таємницю! Я хочу піти у творчу відпустку в квітні-травні 2020 року. Я розумію, що дуже багато завдань, багато моїх витрат. Я не хочу робити помилки, в тому числі, і творчі. Творчість – це коли ти вільний. А коли у тебе багато завдань в голові, ти вже не можеш, всі файли в голові заповнені. Потрібно зробити перезавантаження свого "комп'ютера" і очистити все, що заважає творчості", – поділилась Руслана Писанка.

Окрім цього, акторка зізналась, що буде робити під час своєї творчої відпустки. Руслана Писанка розповіла журналістам, що планує влаштувати відпочинок з чоловіком Ігорем Ісаковим. Знаменитість мріє вирушити на море та провести там кілька тижнів.

Хочу відправитися до океану, сісти і мріяти. І ні про що не думати! Ні про гастролі, ні про гроші чи проблеми. Просто помедитувати,

– зізналася Руслана Писанка.

Як відомо, акторську кар'єру Руслана Писанка розпочала ще в студентські роки. Одну з перших ролей вона отримала у кінострічці "Кілька любовних історій", яка вийшла на екрани у 1994 році. Саме цей фільм приніс акторці всеукраїнську славу та популярність, а зірка отримала статус секс-символу українського шоу-бізнесу. Окрім цього, Руслана Писанка зіграла у "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем", "Яблуко", "Три мушкетери", Свати" та інших кінострічках. Наразі більше часу акторка приділяє театру та спільно з акторами їздить у гастролі містами України.