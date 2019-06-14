Хочу показати, наскільки гарні жінки після 50-ти, – Сінді Кроуфорд про те, чому досі у моделінгу

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Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford

Знаменита топ-модель Сінді Кроуфорд, яка досягла свого піку у 90-х роках, досі користується популярністю і приймає пропозиції на співпрацю. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповіла, чому досі займається моделінгом.

У більшості знамениті моделі після закінчення модельного віку займаються власним бізнесом і лише час від часу приймають робочі пропозиції від відомих видань чи брендів. Однак Сінді Кроуфорд ламає стереотипи та у своїх 53 роки активно продовжує працювати у різних проектах. Під час виступу на заході від WWD топ-модель зізналася, чому вона вирішила залишитися у моделінгу.

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Зірка подіумів розповіла, що вона разом зі своєю подругою Крісті Тарлінгтон вважають, що продовжувати працювати у модельному бізнесі дуже важливо.

Ми хочемо показати, наскільки гарні жінки після 50-ти. Крісті тільки недавно виповнилося 50 і, мені здається, вона не втратила колишню красу,
– запевнила Сінді Кроуфорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Сінді Кроуфорд
Джерело: LifeStyle 24
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