Хода гідності та фільм про "Помаранчеву революцію": які проекти створив Алан Бадоєв для України

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28 річницю Незалежності. Традиційно на Майдані Незалежності відбулося урочисте дійство, яке цьогоріч для українців влаштував український режисер та відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Однак Хода гідності – не єдиний проект політичного характеру, над яким він працював. Якими ще роботами, створеними для України, славиться відомий режисер– читайте далі.

Нещодавно стало відомо, що Алан Бадоєв став новим режисером дійства, яке традиційно організовують до Дня Незалежності. Сьогодні, 24 серпня, він мав змогу представити результат своєї праці, яку, як режисер зазначив, йому вдалося гідно пройти.

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Цьогоріч на Майдані Незалежності не відбулося традиційного параду. Натомість Алан Бадоєв організував Ходу гідності, під час якої виконувався гімн України, що вперше тривав понад 7 хвилин, командна гра на фортепіано на чолі з композитором Мирославом Скориком та багато інших щемливих моментів. Тож, чому президент України Володимир Зеленський обрав режисером масштабного дійства Алана Бадоєва та якими ще проектами славиться відомий кліпмейкер.

Гімн України на Дні Незалежності 2019: дивитися відео

Алан Бадоєв активно працює у галузі шоу-бізнесу з 2000 року. Саме тоді, під час навчання, він почав знімати фільм "Життя дубль два", а також короткометражне кіно "Слід 2000". У квітні 2010 року він погодився на запрошення Володимира Зеленського, який тоді був керівником "Студії 95 квартал", стати креативним продюсером і режисером гумористичного шоу "Пороблено в Україні". Пізніше Алан Бадоєв об'єднався з чинним президентом України і разом вони заснували компанію Gaudi Studio, що спеціалізується на зйомці телешоу.

Однак найбільша популярність прийшла до Алана Бадоєва у 2006 році, коли він випустив свій перший повнометражний фільм "Оранжлав", який також відомий як "Помаранчеве кохання". На фестивалі "Кіношок 2006" Алан Бадоєв отримав нагороду за найкращу режисерську роботу.



Постер фільму "Оранжлав"

Сюжет українського драматичного фільму "Оранжлав" розповідає про кохання двох молодих людей, які переживають складний період у дні Помаранчевої революції. Головні герої Катя і Роман замкнуті у дивакуватій квартирі у центрі Києва. Вони погодилися на умови містичної гри, які не дозволяють їм покидати стіни квартири до того, як її господар помре. За перемогу вони отримають ту ж саму квартиру та ще 200 тисяч євро. Проте кохання, яке заполонило їхні серця, миттєво змінюється на думку про СНІД, від якого повинен померти той, хто диктує правила.

Дивитися трейлер до фільму "Оранжлав": відео