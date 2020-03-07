Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ

Холі – одне з найдревніших релігійних свят в індуїзмі, яке символізує прихід весни, перемогу добра над злом та початок Нового року за індійським календарем. Найбарвистіше свято Індії відзначають тисячі людей у світі.

Холі: трохи історії

Свято Холі, або, як його ще люблять називати, Фестиваль фарб, бере початок з Індії, де його вже понад два тисячоліття відзначають індуси, частина сикхів, джайнів, буддистів та навіть деякі мусульмани.

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Холі – це фестиваль, що символізує початок весни, молодість, пробудження життя та здоров’я. Дата святкування є рухомою, оскільки припадає на останній повний місяць зими – "Пхалгун пурніма", тож відзначають Холі у лютому або березні. Цьогоріч – це 2-3 березня. Народні гуляння у різних регіонах тривають від 3 до 5 днів.



Свято Холі в Індії

За однією з легенд, Холіка була сестрою короля демонів Хіраньякашипу. Син короля Прахлад поклонявся індуїстському богу Вішну, чим батько був дуже незадоволений. Тож його сестра Холіка, яка мала особливе благословення, що вберігало її від вогню, посадивши племінника Прахлада на коліна, сіла з ним на багаття.

Таким чином вона хотіла вбити його. Та сталось диво: Прахлада, який поклонявся верховному богу Вішну, вогонь зовсім не зачепив, а Холіка, попри особливе благословення, згоріла живцем. Це спалення символізує перемогу добра над злом.

За ще однією легендою, це свято символізує безсмертну любов між богом Крішною і його коханою Радхою (одна з жіночих іпостасей бога в індуїзмі). Якось Крішна поскаржився матері Яшода – мовляв, чому Радха така світла, а він – темний. Тоді Яшода порадила йому пофарбувати обличчя Радхи кольоровим порошком і подивитися, як зміниться її колір обличчя. Але це не все – легенд щодо виникнення Холі чимало.



Крішна і його кохана Радха

Традиції святкування

Перший день святкувань – день "Холіка-Дахан" (у декого це – "Чотті-Холі", яке перекладається як "маленька Холі"). У цей день ближче до вечора запалюють багаття, у якому спалюють опудало Холіки. Попіл від багаття вважається священним, тож його забирають додому та наносять на тіло для захисту від злих духів.

Наступний день – "Дхулхеті" ("Дхуланді"). Найважливіший день Холі – коли люди посипали себе попелом з багаття, на якому спалювали опудало Холіки. Таким чином вони захищають себе від злих сил. Та з роками попіл почали замінювати на різнокольорову пудру та обливання підфарбованою водою. За віруваннями – чим більше на тобі фарби, тим щасливіше і яскравіше пройде рік.

Свято Холі в Індії: відео

З третього дня по п'ятий люди відвідують одне одного. 5-ий день святкувань – "Ранґапанчамі" знаменує завершення Фестивалю фарб та закінчення використання кольорового порошку "гулу".

Весь період святкування Холі супроводжуються веселою музикою, співами, танцями та яскравим вбранням. А традиційним напоєм свята є "бханг" – молочний напій, до складу якого входять листя або сік коноплі.

Як зробити порошок "гулу" на Холі: простий рецепт

Кілька простих способів зробити кольорову пудру "гулу" на свято Холі самотужки.

Спосіб №1. В Індії яскраві різнокольорові порошки виготовляють з різних сушених рослин, які розтирають у порошок – кумкум, халді, нєєм та інші трави. Але набагато швидше і дешевше зробити фарбу з кольорової крейди – просто потовкти її до порошку.

Як зробити порошок на свято Холі самотужки: рецепт

Спосіб №2. Приготування фарби у домашніх умовах. Інгредієнти: 1 склянка борошна, вода для замісу тіста, харчовий барвник, олія для змащування пергаменту і, власне, сам пергамент.

Готуємо порошок: висипте у ємність муку, поступово вливаєте туди воду, щоб замісити тісто (воно має бути пружним і не прилипати до рук). Далі додаєте бажаний барвник і вимішуєте його, поки тісто не стане однотонним.

Далі ділите його на невеличкі кульки – кожну потрібно розкачати до тоненького коржа. Наступний етап – кладете кольорові коржики на змащений олією пергамент. Через декілька днів коржики засохнуть. І фінальний етап – потовкти висушені "печивка" у порошок. Вуаля – фарби на свято Холі готові.



Як зробити порошок на свято Холі самотужки: рецепт

Холі в Україні та світі

Фестиваль фарб святкують не лише в Індії, а й у Непалі, на Шрі-Ланці, в Бангладеш, Пакистані, ПАР, Тринідад та інших країнах. Окрім того, на сьогодні яскраве свято заполонило ледь не півсвіту – молодь його святкує у США, на острові Маврикій, у Великобританії, Іспанії, Франції, Португалії, Фіджі та інших.

Свято Холі в Індії: яскраве відео

Свято Холі не так давно добралось до України, але встигло здобути неабияку популярність. Зокрема, його проводять у Києві, Львові, Харкові та ще кількох містах. Та на відміну від Індії, в Україні Холі святкують не на початку весни, а в середині або наприкінці літа.

Окрім того, для більшості учасників свята в Україні – це не релігійне індуїстське свято, а можливість повеселитися.

Свято Холі і християнство

Оскільки більшість громадян України вважають себе християнами, то є чимало скептиків, які з негативом ставляться до свята Холі. Адже воно вважається язичницьким святом.

Зокрема, скептиків насторожує їжа та напої, які містять коноплю. Окрім того, свято в Україні отримало комерційне підґрунтя – представники інших вірувань, наприклад, кришнаїти та інші, використовують Фестиваль фарб для залучення нових членів у свою віру.

Організатори фестивалів Холі в Україні, зазвичай, не розповідають про духовну складову свята. Скептики переконані – Холі сприймають як веселу "забавку із етнічною складовою".



Свято Холі відзначають і в Україні