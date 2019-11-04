Hollywood Film Awards 2019: список переможців престижної голлівудської кінопремії

Перша неділя листопада відзначилася у США гучними дійствами та церемоніями. Так, напередодні, 3 листопада, у Лос-Анджелесі відгриміла премія Hollywood Film Awards 2019.

Голлівудську церемонію нагородження Hollywood Film Awards 2019 негласно називають так званим стартом сезону, адже одразу після неї відбудеться Золотий глобус, Оскар та інші престижні кінопремії.

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Цьогоріч масштабне дійство відбувалося в готелі Beverly Hilton на чолі з американським актором та коміком, який виконав місію ведучого Робом Ріґґом. До списку лауреатів увійшли Аль Пачіно, Антоніо Бандерас, Рене Зеллвегер, Лора Дерн та інші.

Список переможців Hollywood Film Awards 2019:

Кар'єрні досягнення: Шарліз Терон

Найкращий актор: Антоніо Бандерас (Фільм "Біль і слава")

Найкраща актриса: Рене Зеллвегер (Фільм "Джуді")

Найкращий актор другого плану: Аль Пачіно (Фільм "Ірландець")

Найкраща актриса другого плану: Лора Дерн (Фільм "Шлюбна історія")

Найкращий блокбастер: "Месники: Завершення"

Найкраща пісня: Pharrell Williams, Letter to My Godfather (Фільм "Чорний хрещений батько")

Найкращий фільммейкер: Пон Джун Хо (Фільм "Паразити")

Найкращий продюсер: Емма Тіллінджер Коскофф (Фільм "Ірландець")

Найкращий режисер: Джеймс Мангольд (Фільм "Форд проти Феррарі")

Найкращий сценарист: Ентоні Маккартен (Фільм "Два папи")

Найкращий сценарист-початківець: Шая Ла Баф (Фільм "Милий хлопчик")

Найкращий акторський прорив: Тарон Еджертон (Фільм "Рокетмен")

Найкращий прорив актриси: Синтія Еріво (Фільм "Гаррієт")

Найкращий режисер-початківець: Олівія Вайлд (Booksmart)

Найкраща анімація: "Історія іграшок 4"

Найкращі зйомки: Міхай Малаймаре-молодший (Фільм "Кролик Джоджо")

Найкращий композитор: Ренді Ньюман (фільм "Шлюбна історія")

Найкращий монтаж: Майкл Маккаскер і Ендрю Бакленд (Фільм "Форд проти Феррарі")

Найкращі візуальні ефекти: Пабло Гельман (Фільм "Ірландець")

Найкращий звук: Дональд Сильвестр, Пол Мессі, Девід Джаммарко і Стівен А. Морроу ( Фільм "Форд проти Феррарі")

Найкращий дизайн костюмів: Ганна Мері Скотт Роббінс (Фільм "Абатство Даунтон")

Найкращий макіяж і зачіски: Ліззі Янні-Георгіу, Тапіо Салмі і Баррі Гауер (Фільм "Рокетмен")

Найкращий продакшн: Ра Вінсент (Фільм "Кролик Джоджо")