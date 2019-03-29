Холостяк 9 сезон 4 випуск: ніжні поцілунки на побаченнях та істерика серед дівчат

Романтичне шоу "Холостяк 9 сезон" стартувало у Міжнародний жіночий день та встигло підкорити тисячі глядачів. Головний герой – телеведучий Нікіта Добринін – з-поміж ефектних красунь намагається знайти своє кохання.

У четвертому випуску шоу "Холостяк 9 сезон" телеведучий вирішив вкотре приголомшити дівчата та влаштував серію романтичних побачень з відвертими розмовами.

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Нікіта Добринін розпочав тиждень із романтичної зустрічі з трьома учасницями – Анною, Юлією та Мариною. Холостяк підготував для дівчат сюрприз та запросив їх на Кіпр, на фабрику троянд. Романтична атмосфера розслабила красунь, тому вони без будь-яких збентежень розповіли свої інтимні секрети.

А тим часом запрошення на індивідуальне побачення отримала скромниця Софія. Нікіта по-особливому звернувся до дівчини, чим спровокував ревнощі в інших учасниць шоу "Холостяк 9 сезон".

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Побачення з трьома дівчатами плавно перейшло до національного ресторану. Та і там на учасниць чекало невеличке випробування: Нікіта Добринін взяв участь у конкурсі, а Юлія допомогла йому в цьому. Та коли Холостяк мав поцілувати красуню, вона збентежилась. У розмові з дівчиною телеведучий не зміг зрозуміти, чому між ними є якась дистанція.

Коли Холосятк повернувся до інших дівчат, помітив незадоволення на їхніх обличчях. Нікіта Добринін запросив на приватну бесіду Аню, яка зізналась, що не бачить від телеведучого прявів симпатії. Холостяк побачив у дівчині тільки негатив, тому захотів розтопити її серце.

Просто під час побачення Нікіта Добринін хотів розпочати церемонію троянд. Однак першу квітку ніхто не отримав, адже Холостяк має ще багато питань до дівчат. Водночас він вирішив запросити на побачення Марину, з якою ще так і не спілкувався наодинці.

Дівчата вирішили розіграти своїх суперниць та зайшли поодинці до загальної кімнати, чим спонукали чимало розмов. Однак про свої побачення з Холостяком ані Юлія, ні Анна вирішили не розповідати.

Для сором'язливої Марини телеведучий підготував екстремальний відпочинок – віндсерфінг. Навіть під час інструктажу бізнес-леді намагалась все контролювати, а вже на воді не могла встояти на дошці. Це засмутило її, тому Нікіта запропонував просто поплавати в морі.

Після цього Холостяк запросив дівчину на пікнік. Романтична атмосфера та щира бесіда завершились поцілунками. До дівчат Марина повернулась із трояндою.

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Наступною на побачення пішла Софія. Холостяк вирішив здійснити її бажання та організувати автопрогулянку. Чоловік привів сором'язливу красуню в печеру Афродіти та Адоніса. Там Нікіта Добринін запропонував без слів висловити свої почуття. Ніжні погладжування закінчились обіймами та поцілунками.

Дорогою до ресторану Софія зізналась, що це перше справжнє побачення, що шокувало головного героя шоу "Холостяк 9 сезон". Вона розповіла про минулі стосунки з одруженим чоловіком, якого кохала до без тями. Холостяк відповів, що до кінця не розуміє Софію, але вдячний за її щирість.

Софія – дівчина, яку я хочу пізнавати, – зізнався Нікіта, давши їй троянду.

А тим часом у дівчат розгорівся справжній скандал. Красуні дізнались, що в одної з них є телефон, що заборонено у проекті. Оля не хотіла зізнаватись про таємне спілкування з Холостяком, що ще більше обурило всіх. Від тиску дівчина розплакалась.

На зустріч з учасницямишоу "Холостяк 9 сезон" прийшов телеведучий Григорій Решетник. Він приніс із собою троянду, зацікавивши всіх дівчат. За його словами, Нікіта Добринін попросив передати квітку тій учасниці, з якою в нього є особливе спілкування. Бажану троянду отримала заплакана Оля, чим ще більше викликала ненависть в інших.

Кожна із дівчат записала для Нікіти Добриніна відеозвернення: та якщо одні показали радість від минулих побачень, то інші зі сльозами на очах поскаржились на привілеї Олі. Після таких повідомлень Холостяк прийшов дуже сердитим на церемонію вручення троянд. Із собою він приніс всього лише 6 квіток.

Першою до телеведучого вийшла Ліля, яка єдина чесно розповіла про ставлення до наявності телефона в Олі. Вона отримала троянду, а Нікіта зізнався, що не хотів би, щоб у красуні коли-небудь тремтів голос.

Наступною вийшла на церемонію Оля. Телеведучий попросив її принести телефон та забрав смартфон. Однак це не означало, що дівчина покине проект "Холостяк 9 сезон". Нікіта Добринін попросив у неї залишити троянду.

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Одна за одною Нікіта роздав троянди учасницям, залишивши 4 учасниць проекту. Телеведучий запросив на приватну бесіду Юлю. Після звернення дівчини у Холостяка склалось враження, що дівчина тільки бореться за троянду і не більше. Він не відчував прихильність від неї.

До Нікіти вийшла і Аня, яка записала ніжне звернення до телеведучого, яка зазвичай вела себе мов "Снігова королева". За словами героя шоу, в них нема розуміння. Аня покинула проект.

Настя теж покинула романтичний проект. Нікіта Добринін пояснив, що вона дуже хороша дівчина, але він не відчуває до неї більше, ніж просто симпатію.

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Серед учіх учасниць залишились без троянд норовлива Наталія та сексапільна Юля. Квітку отримала Юля, а Наталя подумки готувалась до прощання з Холостяком.

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Я не маю для тебе серця, але є щось інше, – заінтригував Нікіта і приніс власноруч зроблену свічку у формі троянди.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.