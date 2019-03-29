Холостяк 9 сезон 4 випуск: хто з учасниць покинув проект

9 сезон романтичного шоу "Холостяк" став одним із найбільш непередбачуваних. Телеведучий Нікіта Добринін влаштовує для учасниць проекту сюрпризи та намагається більше пізнати їх. Однак ті красуні, які прагнуть щось приховати від "Холостяка", одразу ж опиняються під загрозою виходу з проекту.

У попередньому випуску шоу "Холостяк" троє дівчат покинули проект. Нікіта Добринін вирішив не затягувати їхні сподівання та відверто зізнався, що не зможе побудувати стосунки з красунею, яка до кінця не щира з ним.

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Тому у четвертому випуску романтичного шоу учасниці з острахом очікували церемонії троянд. Ще більше масла у вогонь додав конфлікт щодо прихованого телефона в Олі.

Після звернень красунь Нікіта Добринін вперше прийшов на церемонію троянд з дуже сердитим обличчям. Однак не Оля покинула першою шоу, а Аня. Дівчина записала чуттєве повідомлення зі згадкою про минуле побачення. Однак здебільшого вона сприймає всі події із сердитим незадоволеним обличчям. Нікіта Добринін зізнався, що не бачить майбутнього з нею.

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Це не означає, що я погана, але просто не його. Просто серйозна дівчина, не буду це приховувати. Але мудрості ще би хотіла набрати,

– прокоментувала Аня.

Наступною шоу несподівано покинула Настя. Нікіта Добринін не покликав її на приватну бесіду, а при всіх пояснив, що не бачить з нею майбутнього, адже немає почуттів до красуні. Зі сльозами на очах Настя розпрощалась із телеведучим.

А от Наталя змушена була понервувати: вона вже подумки прощалась із Нікітою Добриніним. Однак герой шоу "Холостяк 9 сезон" вручив емоційній красуні свічку у формі троянди. Відтак вона залишилась у проекті.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.