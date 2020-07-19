Українська акторка, героїня нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина дала відверте інтерв'ю, у якому розсекретила, чого очікує від чоловіків, які беруть участь у проєкті. Також дівчина зізналася, вірить в те, що на шоу зможе знайти справжнє кохання.

Про очікування від учасників "Холостячки" Ксенія розповіла у розмові з журналістами видання "Факти". Мішина зазначила, що не хоче бути трофеєм, за який боротимуться чоловіки, а прагне знайти людину, якій зможе відкрити своє серце та душу.

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Акторка вірить, що навіть у форматі телешоу можна знайти близьку людину. Вона звикла до камер, тому не соромиться їх, вони не створюють дискомфорту. За словами Ксенії, на роботі вона постійно перебуває разом із представниками своєї професії, а на проєкті є шанс зустріти чоловіків, з якими в реальному житті вона може ніколи не зустрітися. Саме тому Мішина не хоче втрачати можливості спробувати знайти дорогу людину на "Холостячці".

Кого шукає Ксенія Мішина?

Знаменитість зазначила, що у неї немає прив'язаності до певного типажу чоловіків. Вона ніколи не створювала ідеалу, якого шукає.

Завжди відштовхуюся від того, які почуття виникають у відношенні до людини. Все решта – потім,

– каже Ксенія.

Серед рис характеру для неї важливі душевність, відкритість, доброта та сила духу. Але є й те, що може відштовхнути Мішину. Вона не любить в чоловіках безвідповідальності, самозамилування та нездатності віддавати.

Не люблю, коли чоловіки брешуть та не відповідають за свої слова. Або ж бояться…

– зізналася акторка.

Також для неї дуже важливим є момент стосунків обранця із сином Платоном, який є частиною її самої.

Ніколи не пов'яжу своє життя з чоловіком, який нехтуватиме спілкуванням із моїм сином,

– наголосила Ксенія.