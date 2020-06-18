Популярна українська акторка, переможниця проєкту "Танці з зірками", головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про своє перше дитяче кохання та назвала, що цінує в чоловіках.

Сьогодні, 18 червня, Ксенія Мішина святкує день народження. Акторці виповнюється 31 рік. У розмові з журналістами видання "Караван" вона розповіла подробиці професійного та особистого життя. Зокрема, дівчина згадала своє перше кохання.

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Перше кохання Ксенії Мішиної

Ксенія часто проводила канікули у бабусі в Нижньому Новгороді. Там у неї було багато друзів, вона гралася з ними на вулиці та насолоджувалася дитинством. А в п'ятому чи шостому класі майбутня зірка вперше закохалася. Дівчина по-особливому ставилася до свого сусіда.

Роз'їжджаючись, ми щороку чекали нової зустрічі, писали один одному листи – телефонів не було. Одного разу, перебираючи свої речі, я знайшла ці листи – такі яскраві спогади! Ми і зараз іноді переписуємося. І, до речі, мій перший поцілунок також був із цим хлопчиком,

– розповіла Ксенія.

Перші серйозні стосунки акторки

Також знаменість пригадала своє перше серйозне кохання, яке трапилося під час навчання в університеті. Хлопець був старшим за неї на рік. Пара довго була разом і перші справжні почуття Ксенія мала саме до нього. Вона зізналася, що у цих стосунках було розуміння.

Я завжди з трепетом згадую ті стосунки та чистоту, яка в них була. Проте через декілька років вони закінчилися, я поїхала в Київ та готувалася до вступу для здобуття іншої освіти. Ніколи не шкодувала, що поїхала. Із тих стосунків всі вийшли без трагізму та сліз. Це був дуже приємний досвід, про який я думаю з ніжністю,

– зізналася іменинниця.

Які якості повинні бути у потенційного кавалера Ксенії Мішиної?

Ксенія готова до нових стосунків. Вона прагне знайти чоловіка, з яким проживе усе життя. Дівчина вірить, що зможе зробити це на проєкті "Холостячка", який глядачі побачать вже цієї осені. Зірка зізналася, що між нею та обранцем має бути тотальне взаєморозуміння, вони мають бути на одній хвилі. Дуже важливим є прагнення разом іти вперед та підтримувати один одного. Найголовніше – взаємність почуттів, розуміння без жодних заборон і обмежень.