31-річна акторка Ксенія Мішина стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", яке стартує вже цієї осені. Дівчина зізналася, що тепер вона обожнює сильний дощ, справжню стихію.

Ксенія поділилася відповідним дописом на особистій інстаграм-сторінці. Вона розповіла про свої думки та зізналася, що останнім часом дуже полюбила похмуру, дощову погоду.

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У багатьох регіонах України хмарно, не припиняють падати дощі, постійні зливи, сильний вітер. Більшість населення прагне справжнього літа із сонячною, теплою погодою. Проте є й ті, хто насолоджується цими дощовими днями. До їх числа належить переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина.

З недавнього часу я обожнюю дощ. Сильний, стихійний… Виникає відчуття ейфорії та безпеки. Хочеться одразу зануритися під ковдру, пищати від радості, слухати та спостерігати за природним сценарієм,

– зізналася Ксенія.

Зірка зазначила, що не може пояснити, чому так. Здавалося б, все має бути навпаки. Проте вона насолоджується цим часом та відчуває себе крихіткою в обіймах чогось великого та значного.

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