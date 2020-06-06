Вже цієї осені стартує новий формат реаліті-шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала 30-річна акторка Ксенія Мішина. Зірка зізналася, що вірить в кохання на проєкті та назвала риси, які повинні мати чоловік її мрії.

Для сайту "СТБ" Ксенія Мішина зізналася, що побудувати щасливі стосунки з чоловіками їй заважала акторська кар'єра, адже часто її сприймали як героїню кіно чи театру. Знаменитість сподівається, що серед учасників шоу "Холостячка" знайдеться той претендент на її серце, який не лише з розумінням поставиться до її професії, а й буде всіляко підтримувати та сприяти успіхам.

До теми Автор "Кварталу 95" претендує на серце "Холостячки" Ксенії Мішиної: кумедне зізнання

Якого чоловіка хоче бачити поряд з собою Ксенія Мішина?

Акторка зізналася, що її майбутній обранець у першу чергу повинен бути самодостатнім та впевненим у собі. Вона хоче бачити поряд з собою доброго, спокійного, сильного, відповідального чоловіка, який розвивається сам та буде підтримувати кар'єрне зростання Ксенії. Вона не стала кривити душею та приховувати, що зовнішність для неї не менш важлива, проте в першу чергу вона зверне увагу на усмішку.

Перший, на кого я зверну увагу, це чоловік з гарною усмішкою. І, звичайно, для мене дуже важливе почуття гумору,

– розсекретила свої вподобання Ксенія Мішина.

Відомо, що зірка – молода матуся. Вона виховує 8-річного сина Платона сама, адже стосунки з його татом завершилися ще на восьмому місяці вагітності. Попри те, що хлопчик зростав без батьківської турботи, Мішина не шукає татка своєму сину. Вона цілком самостійна людина, яка зреалізувалася й хоче зустріти кохання всього свого життя.

Нагадаємо, що під час пост-шоу "Холостяка-10" продюсери проєкту анонсували новий формат популярного реаліті-шоу "Холостячка", який вийде в ефір вже восени на телеканалі "СТБ". Наразі кастинг для чоловіків лише триває, проте головна героїня Ксенія Мішина зчинила справжній резонанс у мережі. Як зізнається ведучий шоу Григорій Решетнік, його одразу ж після анонсу засипали повідомленнями у соціальних мережах чоловіки з України та з-за кордону.