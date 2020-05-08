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Холостяк 10 сезон 10 випуск: хто з учасниць залишив шоу в цьому ефірі

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Холостяк 10 сезон 10 випуск хто пішов 08.05.2020 – дивитися онлайн
Холостяк 10 сезон 10 випуск: хто покинув шоу / СТБ

10 випуск 10 сезону "Холостяка" теж не пройшов без неочікуваних деталей та інтриг. Після всіх подробиць на знайомстві з батьками, холостяк Максим Михайлюк вирішив попрощатися ще з однією учасницею шоу. Нею стала Христина.

Так, у новому 10 випуску "Холостяк" 10 сезон шоу назавжди покинула 23-річна Христина.

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Для Максима все остаточно стало зрозуміло після того, як він вчергове викрив її на брехні – вона сказала, що підрізала своє волосся, проте насправді зняла нарощене. Також вона завжди підлещувалася до нього та не мала власної думки.

Що відомо про Христину? Мрійлива дівчина сама з Донецької області, зараз працює дитячим аніматором. Свого часу закінчила Макіївський педагогічний коледж. Також вона займається розробкою власного проєкту, а саме дизайном нижньої білизни. В майбутньому мріє відкрити бутик нижньої білизни. Цікавиться психологією та медитацією. 

ХолостякПопулярне шоу побачень вперше з'явилося в березні 2011 року та є українською адаптацією американського проекту The Bachelor. Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.

У кожному випуску головний герой влаштовує побачення з красивими учасницями у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle
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