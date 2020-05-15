Холостяк 10 сезон 11 випуск: хто вибув з проєкту за крок до суперфіналу

Романтичне шоу "Холостяк" 10 сезон підходить до свого завершення і вже в 11 випуску ми дізнались, хто покинула проєкт. За крок до фінальної "битви" конкуренток за серце Максима Михайлюка шоу покинула Вікторія.

У передостанньому випуску шоу "Холостяк" 10 сезон проєкт покинула 26-річна Вікторія. Відтак, за перемогу боротимуться запеклі суперниці Даша і Дана.

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Вікторія в 11 випуску "Холостяка" мала можливість познайомитись з батьками Максима в Одесі та побачити перше летовище, на якому холостяк починав кар'єру пілота. На вечері з рідними Макса Вікторія, як завжди, багато говорила і показувала себе лише з позитивної сторони. На питання друга Максима, чи може вона назвати якісь свої недоліки, вона лише назвала надмірну пунктуальність, яку все ж перетворила у "плюс". Батьки холостяка в 11 випуску зізнались йому, що вона намагається у всьому всім сподобатись, але поводить себе не надто чесно та відверто. Вікторія стала єдиною з трьох фіналісток, про яку залишились настільки неоднозначні враження у батьків Максима Михайлюка.

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Незважаючи на її хазяйновитість і вміння підтримати веселу розмову, холостяк прислухався до батьків і підтвердив власні сумніви, що їм немає дороги в спільне майбутнє. Відтак він попрощався з Вікторією назавжди в проєкті "Холостяк".

Холостяк 10 сезон 11 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк. До суперфіналу шоу дійшли всього двоє дівчат – Дана і Даша, але лише одна стане переможницею проєкту і підкорить серце холостяка.