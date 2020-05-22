Холостяк 10 сезон: хто переможе у фіналі романтичного шоу – опитування

Найромантичніший проєкт країни "Холостяк" 10 сезон на телеканалі "СТБ" вже підходить до свого завершення. 22 травня всі глядачі шоу дізнаються, хто підкорив серце головного холостяка країни Максима Михайлюка – ексцентрична Дана Оханська чи спокусниця Даша Ульянова.

Головним героєм проєкту "Холостяк" 10 сезон став пілот з України, який живе у США, – Максим Михайлюк. За напруженою роботою чоловік так і не встиг побудувати стабільні стосунки з коханою йому людиною, тому він прийшов на реаліті-шоу, щоб обрати для себе ту, яка найкраще його розуміє.

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За його увагу та серце від початку шоу боролись аж 25 дівчат, лише 15 з яких потрапили у випуски програми. З наближенням фіналу "Холостяка" напруга між дівчатами та Максимом все більше зростала, тому для остаточного вибору холостяк залишив лише двох абсолютно різних учасниць – журналістку, модель і поетесу Дану, та спортивну гімнастку Дашу. Дана є родом із Житомирщини, а от Даша – з Кривого Рогу. Сам же Максим Михайлюк – з Одеси, і він вже навіть знайомив дівчат у рідному місті зі своїми батьками.

Про кожну з дівчат у батьків залишились різні враження, та головний вибір стоїть за Максимом, який спробує краще дізнатись про кожну з дівчат на індивідуальних побаченнях в Барселоні, що глядачі зможуть побачити вже у 12 випуску "Холостяка" 22 травня. На вашу думку, кого з них обере для спільного життя Максим?