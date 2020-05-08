Холостяк 10 сезон 10 випуск: знайомство Максима з батьками дівчат та неочікувана церемонія

Популярне шоу "Холостяк" 10 сезон йде до фінішної прямої - вже за два тижні відбудеться довгоочікуваний фінал. Тому в 10 випуску проєкту дівчата стали ще більшими суперницями одна одній, які запекло борються за серце свого омріяного чоловіка – Максима Михайлюка.

У шоу "Холостяк" 10 сезон тепер залишилось лише четверо дівчат, які ще з більшою наполегливістю змагаються за Максима. На початку цього ефіру в шоу дівчата розповіли історії з власного дитинства. Тому Максим вирішив змінити правила програми та запросив на зустріч мам учасниць.

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Знайомство з батьками

Цей випуск особливий – Максим познайомився з батьками дівчат. Проте не все пройшло "гладко", Холостяк дізнався багато цікавих історій від мами кожної дівчини. Так, спочатку жінки вирішили не зізнаватися, хто чия мама, тому Максим вгадував. Це було дуже весело та цікаво, адже він навіть переплутав деяких батьків дівчат.

Максим розповів, що хоче приготувати для учасниць ідеальні побачення і попросив, аби мами дали кілька порад та допомогли йому з ідеями.

Спочатку Максим вирішив індивідуально поговорити з мамою Даші. Жінка сказала, що її донька – різнопланова людина та запропонувала на побаченні навчити Дашу їздити на автомобілі. Після цього вони говорили про сім’ю Холостяка та його майбутню модель стосунків.

Далі Максим запросив на індивідуальну зустріч маму Христини. Жінка одразу почала ставити йому безліч питання, які швидко знудили чоловіка. А потім розповіла, якою її донька була в дитинстві та запропонувала Максиму ідеальне побачення з Христиною, на її погляд: багато морозива та діти.



Наступною на індивідуальну розмову пішла мама Вікторії, яка одразу запитала в нього про свою доньку, а потім розповіла Максиму цікаві деталі про Вікторію, але виявилося, що вона не так добре знає її. Щодо побачення, то жінка запропонувала зводити її на танці.

Останньою говорити з Максимом пішла мама Дани. Жінка розповіла, що її донька дуже творча та мала багато перемог в школі і різних конкурсах. На питання Максима про побачення, мама Дани порадила приготувати для учасниці фотосесію.

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Екстремальне побачення з Дашою та зустріч з батьками

Максим запросив Дашу на побачення до її рідного міста – Кривого рогу. Холостяк позичив машину у батьків Даші та вирішив дослухатися до поради її мами та навчити учасницю водити автомобіль. Максим розповів їй основні правила, пара багато сміялася та спілкувалася. У Даші гарно виходило їздити, тож чоловік її хвалив.

Після цього до пари приєднався батько. Чоловік розповів, що вперше знайомиться з хлопцем доньки. Тато захотів перевірити, чи дійсно Даша навчилася їздити, при цьому вони багато говорили з Максимом. Потім вони всі разом вирішили поїхати в гості до батьків дівчини.

Вони багато спілкувалися, говорили про Дашу та навіть пили алкоголь. Батько розповів про стосунки з дружиною та багато історій про доньку, а також дізнавався більше про Максима. Потім з Холостяком пішли говорити брати Даші. В кінці вечора Максим та Даша поїхали від рідних, аби провести час вдвох. Чоловік зізнався, що йому сподобалася сім’я дівчини. Вони багато говорили, цілувалися та обіймалися. Дівчина навіть визнала, що закохалася в нього.



Побачення з Вікторією та знайомство з її батьками

Максим та Вікторія поїхали до Полтави, де дівчина провела екскурсію по визначних місцях. Після цього Холостяк запросив учасницю на танці, як пропонувала мама Вікторії. Пара мала станцювати кізомбо – пристрасний танець, і їм було дуже весело. Після цього вони поцілувалися та вирішили прогулятися.

Далі Максим мав зустрітися з батьками Вікторії в ресторані. Вони всі багато спілкувалися та дізнавалися більше один про одного. Батьки Вікторії принесли дитячі фотографії дівчини та розповідали історії про неї. Сім’ї принесли полтавські галушки, в яких були записки з питаннями. Так, Вікторія знала відповіді на все і потім з’ясувалося, що вона їх знала. Після цього на індивідуальну розмову з Максимом пішов тато. Він запитував про ставлення Холостяка до дівчини та розповів про неї цікаві деталі. Потім Максим та Вікторія вирішила усамітнитися, але спілкування не дуже вийшло.



Побачення з Даною та її батьками

Спочатку пара пішла на фотосесію, як це радила мама Дани. Максим фотографував дівчину, що їх двох дуже захопило. Потім вони почали фотографуватися разом та цілуватися.

Згодом пара пішла на зустріч з батьками Дани, які за нею дуже скучили. Вони пили вино, говорили та весело проводили час з родичами. Сім’я розповіла цікаві факти з життя дівчини та дізналися більше про максима. Після цього батько Дани вирішив поговорити з Холостяком особисто.

Ввечері пара усамітнилася, де вони багато цілувалися та говорили про життя та дитинство Дани. Учасниця шоу навіть розповіла, як вона потрапила в модельну сферу, та навіть зізналася, що він їй подобається.



Побачення з Христиною та її батьками

Пара зустрілася в дитячому парку професій, де мали весело провести час з дітьми. Пара мала разом з малечею робити пакунки для подарунків. Діти поділилися власними секретами з ними та робили аплікації.

Після цього Христина та Максим поїхали зустрічатися з батьками дівчини. Родина Христини приготували бліц-питання для пари, щоб більше з’ясувати про них. Проте виявилося, що учасниця майже нічого не знає про Холостяка. Потім вони дивилися дитячі фотографії Христини. Максим також поговорив з вітчимом дівчини та дізнався про неї багато нового.

Далі Максим та Христина вирішили поїхати до неї додому. Дівчина запитала про минулу церемонію троянд, коли їй дещо не сподобалося. Загалом, розмова вийшла не дуже приємною та дивною.



Неочікувана церемонія троянд

Перед церемонією Холостяка чекало неочікуване перетворення Христини. Дівччина вирішила кардинально змінити імідж та з’явилася на церемонії – з короткою зачіскою. Тому Максим вирішив з нею поговорити на індивідуальній розмові, де викрив її на брехні.

Проте сама церемонія вручення троянд пройшла неочікувано. Спочатку Максим вирішив запитати в дівчат, наскільки вони відверті та цілеспрямовані.

Так, першою троянду отримала Даша, після неї – Дана. Коли він покликав Вікторію, він загадав їй загадку, а потім сказав їй самій взяти останню троянду. Отже, проект покидає Христина.