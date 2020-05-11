"Холостяк" Максим Михайлюк показав себе у юному віці разом із мамою: архівне фото

Головний герой найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Максим Михайлюк інколи розповідає прихильникам про своє минуле життя. Він поділився архівним фото, де зображений з мамою.

За життям Максима Михайлюка спостерігає вся країна. Залишилося два тижні до того, як він назве ім'я своєї обраниці. Шанувальникам проєкту цікаво дізнаватися подробиці із минулого "Холостяка" та учасниць шоу, тому вони інколи розсекречують деталі та поширюють світлини. На особистій сторінці в інстаграмі Максим опублікував кадр з минулого.

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Макс оприлюднив архівний знімок, на якому зображений в юності з мамою. Вони сидять за столом у кав'ярні, обнімаючись та мило усміхаючись в камеру. Видно, що Михайлюк схожий на свою неньку.

Максим одягнутий в спортивний светр та футболку, а його найрідніша – в джинсову куртку та кофту.



Максим Михайлюк з мамою / Instagram-Stories / @flymax305

Нагадаємо, у проєкті "Холостяк" залишилися Віка, Даша та Дана. Зовсім скоро відбудеться довгоочікуваний фінал, де Максим зробить свій вибір.