24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

"Холостяк" Максим Михайлюк показав себе у юному віці разом із мамою: архівне фото

- Читать новость на русском
Максим Михайлюк
Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305

Головний герой найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Максим Михайлюк інколи розповідає прихильникам про своє минуле життя. Він поділився архівним фото, де зображений з мамою.

За життям Максима Михайлюка спостерігає вся країна. Залишилося два тижні до того, як він назве ім'я своєї обраниці. Шанувальникам проєкту цікаво дізнаватися подробиці із минулого "Холостяка" та учасниць шоу, тому вони інколи розсекречують деталі та поширюють світлини. На особистій сторінці в інстаграмі Максим опублікував кадр з минулого.

Читайте також: "Холостяк" Максим Михайлюк: Після минулих стосунків я втратив надію на справжнє кохання

Макс оприлюднив архівний знімок, на якому зображений в юності з мамою. Вони сидять за столом у кав'ярні, обнімаючись та мило усміхаючись в камеру. Видно, що Михайлюк схожий на свою неньку. 

Максим одягнутий в спортивний светр та футболку, а його найрідніша – в джинсову куртку та кофту. 

Максим Михайлюк
Максим Михайлюк з мамою / Instagram-Stories / @flymax305

Нагадаємо, у проєкті "Холостяк" залишилися Віка, Даша та Дана. Зовсім скоро відбудеться довгоочікуваний фінал, де Максим зробить свій вибір. 

Автор: Христина Кобак
Теги: Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
сьогодні , 08:20 7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
Наталія Печерська
8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
10 травня , 15:02 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова
День матері: 7 кумедних фільмів для мам і про мам
10 травня , 12:26 День матері: 7 кумедних фільмів для мам і про мам
Олена Левчук