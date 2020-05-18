"Холостяк" Максим Михайлюк показав, як виглядають його батьки: сімейні фото

Головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк познайомив фіналісток проєкту із батьками. Після чергового випуску він поширив серію світлин, де зображений разом із найріднішими.

Ювілейний сезон найромантичнішого шоу країни наближається до довгоочікуваної розв'язки. Вже цієї п'ятниці Максим Михайлюк назве ім'я тієї дівчини, яка змогла полонити його серце та з якою прагне будувати стосунки поза межами проєкту. А поки що Макс розповідає шанувальникам про життя до шоу. Днями на його інстаграм-сторінці з'явилася серія сімейних кадрів.

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В 11 випуску "Холостяка" Михайлюк познайомив Віку, Дашу і Дану із своїми батьками. Під час ефіру він зазначив, що думка мами і тата у його житті дуже важлива, проте остаточне рішення він прийматиме сам.

На фотографіях, які Максим поширив у мережі, він зображений разом із батьками. Вони обіймаються та виглядають неймовірно щасливими. У короткому підписі знімків Максим висловив свою любов до близьких людей, написавши: "Кохані".



Максим Михайлюк з батьками / Instagram / @flymax305



"Холостяк" Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305



Пілот Максим Михайлюк з батьками / Instagram / @flymax305

Нагадаємо, вже цієї п'ятниці о 19:00 на телеканалі "СТБ" відбудеться фінал десятого сезону шоу "Холостяк". Максиме проведе незабутні дні разом із Дашою та Даною в Барселоні. Саме тоді він оголосить ім'я тієї, з ким бачить себе у майбутньому.