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"Холостяк" Максим Михайлюк позував у сексуальній фотосесії: пікантні фото

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Максим Михайлюк
Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305

Головний герой десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Максим Михайлюк в промо-фотосесії для проєкту показав оголений торс.

Ювілейний сезон "Холостяка" наближається до фіналу. Менш, ніж за два тижні вся країна дізнається ім'я обраниці Максима Михайлюка. А поки що усі учасники проєкту діляться цікавими подробицями та новинами. На сайті телеканалу "СТБ" з'явилися пікантні світлини із фотосесії для шоу.

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Максим Михайлюк – професійний пілот та власник льотної школи Flymax в Маямі. Йому 34 роки і на проєкт він прийшов, щоб знайти ту жінку, з якою готовий буде провести все життя. 

На кадрах Макс позує в чорній розстебнутій сорочці, що гарно демонтструє його оголений торс. Таке вбрання поєднав із джинсами чорного кольору. Пілот доповнив образ годинником та браслетом, а на шиї в нього бачимо срібний ланцюжок.

Холостяк
Головний герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Головний герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Головний герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Головний герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Головний герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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