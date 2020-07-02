Герой найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Максим Михайлюк після закінчення проєкту та розриву зі своєю обраницею Дашею Ульяновою зізнався, що його серце тепер зайняте. За словами чоловіка, наразі він спілкується із однією дівчиною, проте не розсекречує з ким саме.

Максим став гостем прямого ефіру на інстаграм-сторінці ексучасниці проєкту Олі Виноградової. Він відповів на цікаві запитання дівчини та глядачів. Не оминули тему особистого життя пілота.

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Відомо, що після закінчення шоу історія Даші та Максима закінчилася. Проте життя триває і кожен із них вже поокремо будує стосунки. Нещодавно, Ульянова розповіла, що кохає та відчуває себе коханою. Не забарився із подібною заявою і "Холостяк".

Михайлюк зізнався, що наразі його серце зайняте. Він знайшов дівчину, з якою прагне побудувати стосунки і робить це. Проте ім'я обраниці та інші деталі щодо неї пілот не розсекретив.

Що відомо про розрив Максима Михайлюка та Даші Ульянової?

За розвитком романтичних стосунків Даші та Максима спостерігала вся країна. Між ними панувала пристрасть, симпатія, ніжність, які згодом переросли у закоханість. Проте ця історія швидко закінчилася. Під час пост-шоу "Холостяка-10" Даша заявила про розрив. Причиною розставання став секс Максима із іншою учасницею шоу. Михайлюк розповів про це своїй обраниці через три тижні після завершення проєкту. Для Ульянової такий вчинок означає зраду, тому вона вирішила розірвати стосунки. Пілот жодним чином не намагався повернути дівчину, а її почуття зродом вщухли.