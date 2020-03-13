Холостяк 10 сезон 2 випуск: проєкт покинули Валерія, Лея та Олена

13 березня на телеканалі СТБ вийшов 2 випуск 10 сезону шоу "Холостяк". Максим Михайлюк розпочав пошуки нареченої. Претенденток на серце Холостяка – 16. Хто з дівчат покинув проект цього тижня – читайте у нас.

Під час другої у проєкті "Холостяк" 10 cезон церемонії троянд, шоу покинули одразу 3 учасниці.

До теми Холостяк 10 сезон 2 випуск: хто з дівчат отримав унікальний ключ до житла Максима Михайлюка

З Валерією холостяк Максим Михайлюк попращався одразу після першої особистої зустрічі на картингу. Дівчата мали завдання проїхатись у машинці з холостяком, якому зав'язали очі, та провести його за допомогою вказівок до самого фінішу. 25-річна Валерія з Києва відреагувала надто емоційно на, здавалося б, розвагу, тому це не сподобалось чоловіку. Михайлюк зазначив, що якщо дівчина так стресово реагує на звичайну ситуацію, то їм точно не по дорозі у серйозніших речах. Щодо Валерії, то вона з Києва, працює в інтернет-магазині жіночого одягу, захоплюється малюванням картин та спортом.

27-річна Лея стала наступною на шоу "Холостяк", яка покинула проєкт на його старті. Чоловік прийняв таке рішення через надмірну захопленість вдосконаленням власної зовнішності дівчини. Вона не приховує, що робила собі ін'єкції краси, оскільки в дитинстві заробила чимало комплексів через її, як вона казала, непримітну зовнішність. Відомо, що киянка працює майстром з манікюру, продає одяг в інтернеті та займається блогерством, а також любить співати та писати вірші.

Варто знати Холостяк 10 сезон: хто з учасниць потрапив у шоу

І третьою учасницею, яка покинула проєкт "Холостяк", стала 27-річна Олена. Саме вона отримала у 2 випуску перемогу на одному з побачень на картингу – ключ від квартири холостяка та чекову книжку побажань усіх дівчат. Але за весь випуск вона не проявила жодної ініціативи у спілкуванні з чоловіком, тому Максим Михайлюк вирішив попращатись із нею. Свій ключ вона передала Дані, а книжку побажань – Даші. Про Олену відомо те, що вона родом із села на Одещині, наразі працює в дистриб’юторській компанії керівником служби якості і кваліфікації. Зокрема, захоплюється танцями, їздою на велосипеді і мріє відкрити свій ресторан.

Холостяк 10 сезон 2 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.