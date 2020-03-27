Холостяк 10 сезон 4 випуск: хто покинув шоу в цьому ефірі
У четвертому випуску проєкту "Холостяк" 10 сезон вирували справжні пристрасті! Дівчата невпинно боролись за серце Максима Михайлюка, але це вдалось зробити лише декільком учасницям. 27 березня проєкт покинула 1 учасниця.
Напруга навколо проєкту "Холостяк" 10 сезон лише зростає, тому місць для найкращих стає все менше. Сьогодні ж шоу покинула Юлія.
До слова Холостяк 10 сезон 4 випуск: у кого виникла справжня іскра та хто залишився у проєкті без троянди
22-річна Юлія Рибчук першою покинула 4 випуск проєкту "Холостяк" 10 сезон. Її часто вважають світською дамою, оскільки вона полюбляє богемне життя. Це і вилізло їй боком під час групового побачення, де вона з іншими дівчатами і Максом святкували день народження слоника. Дівчина була не в захваті від побачення Макса, що й помітив холостяк. Він зрозумів, що вона готова лише для розкішного життя, а не до різних експериментів.
Цікаво Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу
Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)
ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.
Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.
У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.
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