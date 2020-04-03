24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Холостяк 10 сезон 5 випуск: хто покинув проєкт в цьому ефірі

- Читать новость на русском
Холостяк Максим Михайлюк / СТБ

П'ятий випуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон показав ще більше емоцій та відкрив правду щодо деяких учасниць. Тому Максим Михайлюк попрощався ще з деякими конкурсантками на його серце. Хто ж покинув проєкт у 5 ефірі – дивіться нижче.

Все менше місць залишається на проєкті "Холостяк" 10 сезон, тому боротьба учасниць за серце Максима стає все запеклішою. Дівчата покидають шоу щотижня. Сьогодні проєкт залишила Наталія.

Цікаво! Холостяк 10 сезон 5 випуск: потрійне побачення та індивідуальні зустрічі з поцілунками

Максим розповів, що вона справила на нього арне перше враження, але він впевнений у своєму виборі. 

Зазначимо, що дівчина живе в Дніпрі та працює правою рукою великого інвестора в швейцарській інвестиційній компанії. Також вона створила власний онлайн-курс з навчання особистих асистентів – навчає і підбирає персональних помічників.

Захоплюється Наталія подорожами, бізнес-проєктами, екстремальними видами спорту. Мріє стати топовим професіоналом у своїй ніші, подорожувати і насолоджуватися кожним днем ​​життя.


Цікаво! Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу

Холостяк 10 сезон 5 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

Холостяк Це популярне шоу, на якому головний холостяк країни шукає своє кохання та ходить на побачення з різними дівчатами. Проєкт вперше з'явився в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм цього – 10 сезону став пілот та власник льотньої школи в Канаді Максим Михайлюк. У кожному випуску головний герой зустрічається з кількома дівчатами у різних місцях.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 18:00 Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
Food and Drinks 33942
сьогодні , 20:01 Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
Food and Drinks 34924
сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 312769
сьогодні , 11:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії
Кіно 69477
сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Інтернет 372726
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 175582
сьогодні , 11:07 Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 3292
сьогодні , 13:19 В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19
Новини шоу-бізнесу 1292
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова
сьогодні 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик

Новини
Більше новин
Залиште відгук