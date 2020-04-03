Холостяк 10 сезон 5 випуск: хто покинув проєкт в цьому ефірі

П'ятий випуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон показав ще більше емоцій та відкрив правду щодо деяких учасниць. Тому Максим Михайлюк попрощався ще з деякими конкурсантками на його серце. Хто ж покинув проєкт у 5 ефірі – дивіться нижче.

Все менше місць залишається на проєкті "Холостяк" 10 сезон, тому боротьба учасниць за серце Максима стає все запеклішою. Дівчата покидають шоу щотижня. Сьогодні проєкт залишила Наталія.

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Максим розповів, що вона справила на нього арне перше враження, але він впевнений у своєму виборі.

Зазначимо, що дівчина живе в Дніпрі та працює правою рукою великого інвестора в швейцарській інвестиційній компанії. Також вона створила власний онлайн-курс з навчання особистих асистентів – навчає і підбирає персональних помічників.

Захоплюється Наталія подорожами, бізнес-проєктами, екстремальними видами спорту. Мріє стати топовим професіоналом у своїй ніші, подорожувати і насолоджуватися кожним днем ​​життя.



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Холостяк 10 сезон 5 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

Холостяк Це популярне шоу, на якому головний холостяк країни шукає своє кохання та ходить на побачення з різними дівчатами. Проєкт вперше з'явився в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.



Головним героєм цього – 10 сезону став пілот та власник льотньої школи в Канаді Максим Михайлюк. У кожному випуску головний герой зустрічається з кількома дівчатами у різних місцях.