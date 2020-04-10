Холостяк 10 сезон 6 випуск: хто з дівчат залишив проєкт в цьому ефірі

У шостому випуску популярного шоу "Холостяк" 10 сезон за серце головного героя боролися лише 8 учасниць. Цей ефір показав палкі емоції та відкрив правду щодо деяких учасниць. Що сталося у 6 ефірі? Більше – дивіться нижче.

Все менше місць залишається на проєкті "Холостяк" 10 сезон, тому боротьба учасниць за серце Максима стає все запеклішою. Одна дівчина покидає шоу щотижня. Сьогодні проєкт мала залишила Дарина, адже Максим не дав їй троянду.

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Але після того, як Холостяк провів її до машини, він вирішив виконати її останнє бажання: скупатися в басейні. Пара там чудово проводила час та цілувалася. В результаті Максим таки дав Дарині троянду після цього.

Почувши звук дівчата вийшли на вулицю та побачили як Максим з Дариною цілувалися. Це їх дуже вразило та засмутило. Після цього учасниці розійшлися по кімнатах та навіть задумалися про те, щоб покинути проєкт. Холостяк своє рішення не пояснив.

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Холостяк 10 сезон 6 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе романтичне шоу, на якому відомий холостяк шукає своє кохання, запрошуючи на побачення чарівних учасниць проєкту. Шоу вперше з'явився в березні 2011 року на українському телеканалі СТБ.



Головним героєм 10 сезону став пілот та власник льотньої школи в Канаді Максим Михайлюк. У кожному випуску головний герой зустрічається з кількома дівчатами та влаштовує їм незабутні побачення..