Холостяк 10 сезон 7 випуск: хто пішов з проєкту в цьому ефірі

Напружений 7 випуск 10 сезону "Холостяка" підійшов до завершення і ми дізнались, хто попрощався з Максимом Михайлюком назавжди. Ними стали Оля і Аня.

У новому випуску "Холостяк" 10 сезон холостяк вирішив приїхати на один тиждень до дівчат у їхній будинок, де всі вони змагались за серце чоловіка. Безліч побачень та випробувань пішли лише на краще в стосунках дівчат і Максима.

До теми Холостяк 10 сезон 7 випуск: повернення в Київ та раптове сватання мами Аліни з Максимом

Найпершою "здалась" 22-річна Оля, яка мала багато сумнівів у собі та Максиму після його поцілунку з Дариною у Таїланді. Вона не знала, чи потрібні їй такі стосунки, тому поговорила з ним по душам після групового побачення в домашньому кінотеатрі та попрощалась з Максимом та проєктом.

Наступною, хто покинув проєкт, стала 23-річна Анна. Максим зізнався, що об'єм її жартів був надто великим, через що він почав відчувати, що його особиста історія з дівчиною перетворюється більше на комедію, ніж на любовну історію. Аня дуже болісно це сприйняла і наприкінці вирішила розповісти усю правду Максиму про дівчат, що одна з учасниць мріє про ескорт в Дубаї, інша – скаче з проєкту в проєкт, маючи на увазі Дану, інша – цнотлива, але вважає себе надто сексуальною (про Аліну) та криса, розуміючи під цис словом Христину. Втім, Максим все ж попрощався з Анею та взяв до уваги її слова.

Варто знати Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу

​Холостяк 10 сезон 7 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.