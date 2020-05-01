Холостяк 10 сезон 9 випуск: хто покинув проєкт у цьому ефірі

Скандальний 9 випуск 10 сезону "Холостяка" підійшов до завершення. Після всіх інтриг та шокуючих подробиць ми дізнались, хто пішов з проєкту назавжди. Нею стала Аліна.

У новому випуску "Холостяк" 10 сезон шоу назавжди покинула 24-річна Аліна.

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Для Макса все остаточно стало зрозуміло після групового побачення у Єгипті з Христиною та Аліною. Саме там холостяк ставив дівчатам каверзні питання, щоб на майбутнє знати, що очікувати від учасниць у стосунках. Чоловік, схоже, зрозумів, що у них мало що є спільного, незважаючи на усю щирість Аліни та її наївність. Відсутність досвіду у дівчини став головною причиною розриву стосунків з нею, тому вона покинула проєкт "Холостяк" назавжди.

Варто знати Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу

Холостяк 10 сезон 9 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.