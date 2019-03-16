Холостяк 9 сезон 2 випуск: перше побачення та хто вибився у фаворитки

Другий випуск популярного проекту "Хостостяк" стартував 15 березня на телеканалі СТБ. Головний наречений країни Нікіта Добринін починає обирати свою другу половинку із 17 учасниць.

Тиждень на шоу "Холостяк" 9 cезон розпочався із першого подвійного побачення. Ще під час відбору він виокремив Юлю та Настю. Саме з цими дівчатами він провів перше побачення.

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Зустріч відбулась в Єгипті на яхті. Він запропонував дівчатам зануритись на глибину. Настя одразу ж погодилась, тим часом як Юля злякалась. Але це зіграло їй на руку — вони провели побачення з Холостяком на суші і змогла показати йому свою розкішну фігуру.

Хоч Нікіта обурився через недовіру Юлі, однак дівчина таки отримала першу цього тижня троянду.

Тим часом із Настею він вирішив провести ще один день. Схоже, дівчина йому дійсно сподобалась.

Тим часом у будинку дівчата вже зачекались Нікіту. І тільки Юля отримала від Холостяка подарунок — це телефон. Тож поки він закордоном може підтримувати контакт з дівчиною.

Юля вже повернулась до будинку — і решту дівчат були просто шоковані, адже сподівались, що вона покинула шоу. Більше того, вона вже отримала троянду.

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А от Настя та Нікіта продовжують гуляти у Єгипті. В них був дуже романтичний день, який переріс у не менш романтичну вечерю.

Поки Настя вертається в Україну, до Єгипту прилетіла Кароліна — сьогодні в неї день народження. Він зустрів дівчину в аеропорту о 3 ночі і це було першим подарунком для Кароліни.

Ще один сюрприз для Кароліни — парний спа-масаж. До речі, в один момент масажисти вийшли і приємний масаж продовжив робити сам Нікіта.

Та не все було так райдужно. Ввечері під час романтичної вечері дівчина відкрила Холостяку свою таємницю — попередній хлопець був з нею дуже грубий і навіть бив її.

Нікіта одразу ж заявив, що чоловік, який б'є жінку — вже не чоловік. Він теж поділився з іменинницею своєю історією кохання.

Нарешті Нікіта повернувся до Києва і одразу приступив до церемонії троянд. Першою до Холостяка підійшла Даша. Вона не лише отримала троянду, але й запрошення на побачення.

Троянду отримала і Віка. Їй Нікіта теж пообіцяв побачення. Далі до Холостяка підійшла Ольга, яка вже отримала подарунок — мобільний. Звичайно, дівчина повернулась із квіткою.

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З Валерією Холостяк поговорив перед церемонією. Під час розмови дівчина розповіла, що не любить, коли чоловіки морочать голову. Тож Нікіта теж вирішив “морочити голову” і відправив дівчину додому. Отримала троянду і Кароліна.

Тепер двоє дівчат і лише одна троянда. Хто ж отримає троянду — Ліза чи Настя? Як пояснив Холостяк, Ліза надто сильно прив'язана до своєї сім'ї. Тож вирішив теж відпустити її додому. А остання троянда дісталась милій Насті.