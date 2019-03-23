Холостяк 9 сезон 3 випуск: шалена вечірка у клубі та знайомство з друзями

Третій випуск популярного проекту "Хостостяк" стартував 22 березня на телеканалі СТБ. Головний наречений країни Нікіта Добринін продовжує обирати свою другу половинку. Зараз у проекті залишилось 15 учасниць.

Тиждень на шоу "Холостяк" 9 cезон розпочався побачення з Вікою. При цьому побачення влаштовував не Холостяк, а сама Вікторія. Дівчина є стюардесою тож вирішила показати Нікіті небо. Пара політала на вертольоті.

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Та після польотів Віка та Нікіта відправились на романтичну вечерю. Тут Холостяк вирішив з'ясувати, чому Віка виглядає такою строгою і закритою. Та Нікіті вдалось її розкрити. Дівчина зізналась, що мала складні стосунки. Але це все позаду і вона готова будувати нові.

Щирість Віки розчулила Нікіту, тож він одразу вручив їй троянду.

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Тим часом у будинку решта дівчат не можуть дочекатись, щоб теж піти на побачення. Тож компанію їм склав Григорій. Він вирішив поспілкуватися з дівчатами, і на основі розповідей він обрав претендентку, яка піде наступною на зустріч із Нікітою.

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Нікіта організував для дівчини дуже нестандартне побачення — психологічний тренінг. На ньому були присутні й інші пари — друзі Нікіти. Завдання було не з простих.

І хоч дівчина справила дуже хороше враження як на Нікіту, так і на його друзів, та троянди вона поки не отримала. Нікіта вирішив взяти час на роздуми. Остаточне рішення він прийме під час церемонії троянд.

Після такого одинарного побачення з Елізабет, Нікіта вирішив організувати зустріч одразу із трьома дівчатами: з Дашою, Наташою і Діною. І побачення відбувається у нічному клубі.

Найактивнішою та найскандальнішою була Наталя. Спочатку вона спробувала звабити Холостяка відвертими танцями, а коли нічого не вийшло — почала влаштовувати істерики.

Дівчина ніяк не могла змиритись, що не їй одній Холостяк приділив увагу. В результаті вона лише розчарувала Нікіту. А от Діна навпаки була ніжною та щирою, що дуже сподобалось Нікіті — вона пішла з вечірки із трояндою.

Тим часом між Дашою та Нікітою спалахнула справжня пристрасть. Парочка вирішила не опиратись і сплелась у пристрасному поцілункові.

Наступного дня дівчина теж отримала троянду, ще до церемонії троянд.

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Останнє побачення на проекті вийшло груповим — Холостяк з дівчатами влаштували пікнік. Нікіта вирішив окремо поспілкуватись із Юлею, бо не бачить у ній щирості. Та дівчина не могла чи не хотіла відкриватись, тож одразу покинула проект.

Просто під час пікніка Нікіта вирішив влаштувати церемонію троянд. Окремо, він вирішив поспілкуватись із Лілею. Дівчина була досить закритою і складалось відчуття, що вона просто уникає чоловіка. Під час особистої розмови Нікіта не зумів налаштувати дівчину на розмову тож вона теж покинула шоу.

Третя дівчина, яка покинула проект цього тижня, стала Кароліна. З нею у Нікіти був дуже романтичний день у Єгипті. Тож багато дівчат вважали її серйозною конкуренткою. Та сам Холостяк не відчув зв'язку. Більше того, під час пікніка Нікіта відчув певний холод у відношенні Кароліни, то ж вирішив, що з нею вони теж стосунків не побудують.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.