Холостяк 9 сезон: відома дата виходу романтичного шоу в Україні

Найромантичніше шоу країни "Холостяк" 9 сезон на телеканалі "СТБ" розпочнеться 8 березня 2019 року. Головним героєм проекту в Україні стане український телеведучий та головний редактор українського журналу "XXL" Нікіта Добринін.

Творці шоу "Холостяк" обіцяють вразити глядачів романтичними історіями. Зокрема, Добринін намагатиметься здивувати дівчат романтичними побаченнями та подорожами по найкрасивіших місцях світу.

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Однак, дівчата, які три місяці боротимуться за серце холостяка також намагатимуться вразити головного героя.

Відомо, що 30-річний телеведучий був одружений, проте, після чотирьох років стосунків пара розлучилася. За словами Добриніна, найважливішими критеріями при виборі обраниці стануть її характер та зовнішність.

Головне, щоб вона була моєю людино. З нею повинно бути легко,

– зазначив головний герой.

Романтичні пригоди найголовнішого холостяка країни відбуватимуться з кількома учасницями-дівчатами. Реаліті-шоу традиційно відбуватиметься в 11 випусках, де за 100 хв ефіру ми дізнаватимемося, яка ж красуня зможе найбільше зацікавити холостяка.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу з декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.

Кількість претенденток з кожним випуском буде зменшуватися, тому що холостяк повинен вирішувати, кого залишити у проекті, а з ким йому зовсім не вдасться пов’язати долі. У фіналі залишаться тільки дві дівчини і лише після знайомства з батьками Холостяка, герой зробить свій важливий вибір у шоу – запропонує одній з них руку і серце.