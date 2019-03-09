"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу

В Україні відбулась прем'єра найромантичнішого шоу "Холостяк 9 сезон". Символічно перший випуск проекту вийшов саме 8 березня 2019 року. Українки за лічені години намагались вразити прискіпливого Холостяка Нікіту Добриніну, а дехто зумів його здивувати несподіваними зізнаннями та сюрпризами.

За традицією, в першому випуску шоу "Холостяк 9 сезон" чарівні красуні одна за одною приїжджали на вечірку. Під час закритого заходу десятки дівчат знайомились з головним героєм проекту – 30-річним Нікітою Добриніним. Ведучого телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна" та головного редактора чоловічого журналу XXL (Україна) було досить складно вразити, однак деякі українки все ж зуміли це зробити.

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Вкінці вечірки з майже 30 дівчат у наступний етап романтичного шоу пройшли всього 17. Журналісти LifeStyle24 вирішили познайомити читачів з учасницями проекту "Холостяк-9", які упродовж кількох місяців боротимуться за перемогу в проекті та серце Нікіти Добриніна.

"Холостяк 9 сезон": всі учасниці шоу

Дарія

Вік: 20 років

Місто: Київ

Чим займається: перукар, стиліст зачісок

Харизматична стиліст ніколи не думала, що буде створювати зачіски, адже мріяла бути акторкою або психологом. Отримати освіту перукаря була ідеєю мами Дарії, за що дівчина зараз дуже вдячна. Красуня дуже хвилювалась перед виходом до Холостяка, тому, ступивши на червону доріжку, Дарія ледь не бігла на зустріч з Нікітою Добриніним, викликавши у нього усмішку. Друзі телеведучого переконали його дати дівчині шанс та вручити їй троянду.

Софія

Вік: 22 роки

Місто: Київ

Чим займається: студентка

У 5 років дівчина пережила нелегке розлучення батьків та щоразу чула, наскільки вона подібна до батька та матері. Тому Софія зізналась, що має багато комплексів, які прагне подолати на проекті. Спершу Холостяк не бачив її, адже дівчина попросила обернутись до неї спиною та не дивитись на її обличчя. Вже під час вечірки Нікіта Добринін впізнав Софію, а їхня неординарна перша зустріч запам'яталась йому, тому студентка отримала бажану троянду.

Кароліна

Вік: 24 роки

Місто: Миколаїв

Чим займається: модель

Манекенниця мала невдалі стосунки, тому погодилась на чимало пластичних операцій. Байкерський стиль Кароліни та її ефектна поява на мотоциклі вразила Холостяка, відтак модель пройшла у наступний етап шоу.

Юлія

Вік: 25 років

Місто: Кременчук

Чим займається: власниця крамниці купальників

Дівчина зізналась, що підтримує свою ідеальну форму, тому полюбляє хизуватись фігурою у звабливих сукнях. Саме таке вбрання Юлія обрала на зустріч з Холостяком, чим приголомшила його та згодом отримала запрошення поїхати на море.

Ольга

Вік: 25 років

Місто: Київ

Чим займається: журналіст

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Під час знайомства з Нікітою Добриніним Ольга зізналась, що має чимало татуювань, які прикрила вишуканою сукнею. Дівчина хвилювалась, але була впевнена в собі, що сподобалось Холостяку.

Юлія

Вік: 24 роки

Місто: Дніпро

Чим займається: художник

Молода та перспективна художниця зізналась, що спершу розпочинала бізнес із перепродажу картин. Тепер же Юлія малює еротичні малюнки, які успішно продає на мистецькому ринку. Вона вбрала сукню з відповідним орнаментом, яка вразила Холостяка.

Лілія

Вік: 28 років

Місто: Харків

Чим займається: менеджер

Дівчина картавить, що дуже сподобалось Нікіті Добриніну. Невимушена розмова з нею стала бажаним квитком для Лілію у шоу.

Діна

Вік: 22 роки

Місто: Одеса

Чим займається: помічник депутата

Харизматична та цілеспрямована Діна знає, чого вона хоче від життя. Вже у 22 роки вона працює помічником депутата. Друзі Холостяка були вражені від її наполегливості, тому заявили, що не здивуються колись побачити її ім'я у списках на пост президента.

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Лілія

Вік: 21 рік

Місто: Дніпро

Чим займається: помічник дизайнера⠀

Під час знайомства з Нікітою Добриніним дівчина подарувала йому тарілку, як символ стабільних стосунків. Лілія запропонувала Холостяку берегти її, що сподобалось чоловіку.

Наталія

Вік: 23 роки

Місто: Харків

Чим займається: кріпто-леді

Оригінальна поява Наталії в проекті зацікавила Холостяка. Кріпто-леді залізла до коробки та очікувала, коли її розпакує телеведучий. Знайомство Нікіти Добриніна та Наталії відбулось під час спілкування з іншою учасницею шоу. Така зухвалість, як не дивно, сподобалась Холостяку.

Єлизавета

Вік: 23 роки

Місто: Одеса

Чим займається: студентка

Донька заможного одесита приїхала на проект разом із батьком. Спершу чоловік поспілкувався з Холостяком, після чого познайомив Нікіту з Єлизаветою. Це запам'яталось йому, відтак дівчина отримала троянду.

Валерія

Вік: 29 років

Місто: Київська область

Чим займається: менеджер

Образ супержінки, в якому Валерія прийшла на шоу, приголомшив Нікіту Добриніна. Окрім цього, у спілкуванні з друзями Холостяка дівчина відверто розповіла про невдалі пластичні операції.

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Анна

Вік: 28 років

Місто: Миколаїв

Чим займається: економіст

Успішний економіст прийшла на проект знайти своє кохання. Аня зізналась, що всі сприймають її, як "залізну леді", тому вона прагне розтопити своє крижане серце.

Вікторія

Вік: 25 років

Місто: Луганськ

Чим займається: стюардеса

Ефектна стюардеса прийшла на шоу в приталеній сукні, підкресливши свою струнку фігуру. Дівчина з'явилась перед Холосятком після милої записки на безпілотнику, що здивувало його. Після спілкування з Вікторією Нікіта Добринін вирішив вручити їй троянду.

Елізабет

Вік: 24 роки

Місто: Луганськ, Флоренція, Італія⠀

Чим займається: продавець-консультант⠀

Дівчина тривалий час прожила в Італії, куди переїхала до матері. Життєрадісність Елізабет допомогла їй отримати першу троянду.

Марина

Вік: 21 рік

Місто: Кролевец, Сумська обл.

Чим займається: власниця модельного агентства

Модель та власниця агентства Марина досягла чимало висот у житті, однак так і не зустріла кохання. На шоу сором'язлива дівчина має таку можливість, отримавши троянду від Холостяка.

Анастасія

Вік: 23 роки

Місто: Львів

Чим займається: продавець-консультант

Мабуть, першість в ефектній появі може отримати продавець сумки Анастасія. Дівчина з'явилась перед Нікітою Добриніним у валізі вже під час вечірки. Така оригінальна поява красуні здивувала Холостяка, тому він несподівано запросив її на морський відпочинок.