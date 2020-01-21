Холостяк 10 сезон: дата виходу шоу і перший тизер проєкту

Популярне та вже ювілейне шоу "Холостяк" на телеканалі "СТБ" зовсім скоро вийде на екрани. Прем'єра нового сезону проєкту відбудеться 6 березня 2020 року і творці шоу вже привідкрили завісу, хто ж стане головним підкорювачем жіночих сердець.

Перший відеотизер проекту "Холостяк" 10 сезон з'явився на телеканалі "СТБ" 21 січня. Зважаючи на те, що цього року глядачі шоу не мали можливості проголосувати за бажаного холостяка у проєкті, напруга навколо невідомого головного героя лише зростає.

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Відомо лише те, що новим холостяком став пілот та власник льотної школи в Америці. За словами творців шоу, після того, як чоловік побудував успішну кар'єру, він усвідомив, що не знайшов кохання, тому вирішив випробувати долю на проєкті "Холостяк". Імені чоловіка наразі не повідомляють, але у відеоролику під назвою "Неземний холостяк" можна побачити його статуру і частину обличчя.

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Дата виходу "Холостяк" 10 сезон

Щодо інших деталей, то відомо, що новий сезон проєкту "Холостяк" розпочнеться традиційно у п'ятницю – 6 березня. Незмінним ведучим цьогоріч став Григорій Решетник.

Що відомо про шоу "Холостяк"?Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". У кожному випуску головний герой зустрічається з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток. На церемонії троянд кожного випуску з холостяком прощається одна, а то й більше дівчат, а головна володарка серця холостяка отримує квиток у щасливе спільне життя з коханим.