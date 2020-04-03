Холостяк 10 сезон 5 випуск: потрійне побачення та романтичний вечір з поцілунками

Цієї п'ятниці відбувся п'ятий випуск найромантичного українського шоу "Холостяк" 10 сезон. Учасниці продовжують запеклу боротьбу за серце холостяка Максима Михайлюка, показуючи емоції та почуття. Тож, як пройшов 5 випуск популярного проєкту – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Новий випуск шоу "Холостяк" 10 сезон здивував новими подіями, відвертими зізнаннями, палкими зустрічами та інтригами. Боротьбу за Холостяка продовжують лише 9 дівчат. Хто ж в цьому ефірі найбільше вразив Максима?

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Потрійне побачення в Таїланді

9 учасниць 10 сезону проєкту продовжують розкішний відпочинок у Таїланді. У попередньому випуску Максим запросив на побачення одразу трьох дівчат – Дану, Наталію та Дашу. Учасниці вирушили до аквапарку. Вони мали зібрати бонуси на різних етапах відпочинку. Дівчата разом з Максимом спускалися з водних гірок, жартували та розважалися на повну.

В результаті кожна дівчина вибрала бонус з Холостяком. Так, Дана пішла на морозиво з Максимом, де вони говорили та більше дізнавалися один про одного. Наталя пішла з ним на масаж, де одразу почала розпитувати, чому Холостяк не дав їй троянду у попередньому випуску. А Богдані дісталося випити коктейлі з ним. Вони поговорили про побачення та себе. Після побачення лише Дана отримала троянду.



Побачення в басейні з Настею

Наступного дня Максим запросив на побачення Настю, яка раніше розповіла йому трагічну історію зі свого життя. Вони поїхали на скутері до романтичного місця. Пара вирішила повечеряти та поговорити. Учасниця розповіла про власне хобі та просто про життя.

Максим та Настя багато сміялися, веселилися та купалися в басейні. Атмосфера була дуже романтична – пара обіймалася та навіть цілувалася.

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Романтичне побачення з Вікторією

Після цього запрошення на зустріч отримала Вікторія, Холостяк пообіцяв їй загадати бажання. Так, на побаченні пара спробувала дещо цікаве – вони малювали на тілах один одного та говорили на особисті теми. Вікторія намалювала на тілі Максима два серця, пальму та лева, а він зобразив золоту рибку, троянду та кішку.

Дівчина намагалася звабити холостяка, торкалася його тіла та посміхалася до нього. Після цього пара пішла в душ, де вони обмивали один одного від фарби. Потім Вікторія та Максим повечеряли та говорили про себе. Холостяк в кінці побачення подарував їй троянду.

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Потім Максим поговорив з ведучим Григорієм та розповів, що він дізнається дівчат з іншої сторони та бачить, що подобається їм все більше. Холостяк навіть зізнався, що має взаємну симпатію, але це не зовсім відчуття закоханості. Дівчата записали відео Максиму, де розповіли про деякі власні почуття чи емоції.

Церемонія троянд

Дівчата хвилювалися, адже не всі цього тижня ходили на побачення з Максимом, і боялися покинути шоу. До того ж, хвилювання було через розповіді інших дівчат про поцілунки з Холостяком та романтичні побачення.

Під час особистих зустрічей від Максима вже отримали троянди Дана і Вікторія.

Але на церемонія троянд Холостяк захотів особисто поговорити з Христиною, бо він розумів, що вона засмучена і захотів дізнатися причину. Пара пішла в кімнату, де вони лежали на ліжку та говорили.

З’ясувалося, що учасниця просто ревнує Максима до інших, особливо коли дізналася, що він цілувався з деякими дівчатами. Натомість головний герой шоу приніс їй троянду та ніжно поцілував дівчину.

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Потім Максим викликав Вікторію та намалював на її руці троянду та дав живу квітку. Наступні троянди отримали Настя, Аліна, Анна, Ольга та Даша. Так, проєкт покинула Наташа.

​Холостяк 10 сезон 5 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)