Холостяк 10 сезон 6 випуск: стрибок з парашутом та найскандальніша церемонія вручення троянд

Шостий випуск попурярного шоу "Холостяк" 10 сезон продовжує дивувати інтригами та вчинками учасниць. Боротьба за серце холостяка Максима Михайлюка стала ще пекельнішою. Чим запам'ятався 6 випуск популярного проєкту – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Новий випуск шоу "Холостяк" 10 сезон шокував новими подіями, відвертими зізнаннями та палкими зустрічами Холостяка з дівчатами.

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Подвійне побачення

На перше побачення у цьому випуску Максим запросив одразу двох дівчат – Дашу та Анну. Дівчата зустрілися з Холостяком на яхті, аби порибалити. Учасниці розповідали про себе та ділилися власними історіями з життя, рибалили та засмагали. Згодом Максим та Анна усамітнилися на яхті та говорили про попереднє кохання та досвід у житті.

Після цього дівчата мали приготувати рибу, аби показати свою хазяйновитість. Тоді Максим запросив поговорити Дашу. Холостяк запитав дівчину за її поведінку на церемонії. Після цього дівчата з Максимом пішли вечеряти і говорити. В результаті, троянду Холостяк не дав нікому з конкуренток.

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Побачення в джунглях

Після цього Максим запросив на побачення Олю. Він вирішив влаштувати екстремальний вечір. Спочатку пара пішла кататися на тарзанці. На кожному випробуванні на Олю чекали білі троянди, які символізувала її якості. Дівчина довіряла Максиму та не боялася висоти поруч з ним. Загалом, пара веселилася на побаченні, обіймалася та багато говорила.

Після цього Максим та Ольга переодягнулися та продовжили вечір в комфортній обстановці. Дівчина розповіла про своє життя та підтримку чоловіків. В кінці вечора Максим приніс та подарував дівчині троянду, адже йому сподобалися емоції на спільному побаченні.



Стрибок з парашуту з Даною

Наступною запрошення на особисту зустріч отримала Дана, для неї Холостяк придумав дещо особливе та екстремальне – стрибок з парашуту. Максим намагався налаштувати дівчину та заспокоїти її. Вони говорили про себе та своє дитинство, щоб учасниця переборола страх.

Після цього Дані провели інструктаж та одягнули костюм. Пара на літаку відправилася в небо для стрибка з парашуту. Першим стрибнув Максим з інструктором, а потім і Дана, теж з інструктором. Дівчина була просто вражена від свого вчинку. А після стрибка Дана підбігла та поцілувала Холостяка. В кінці вечора пара вирішила ще особисто поспілкуватися наодинці. Там вони обіймалися та цілувалися. А потім Макс віддав Дані троянду за сміливість та довіру до нього.

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Найскандальніша церемонія вручення троянд

Зазначимо, що на побаченнях троянди вже отримали Оля та Дана, тому вони мали "імунітет" і точно не могли залишити проєкт.

Окрім того, дівчата заздалегідь підготували традиційний тайський танець як прощання з країною та станцювали його перед Максимом. Холостяку це дуже сподобалося. Після цього Максим запросив Вікторію на розмову наодинці. Пара говорила про Максима та його ставлення до інших дівчат. Обговоривши всі питання, пара повернулася до решти учасниць.

Потім Холостяк почав вручати троянди. Першу квітку отримала Аліна. Після цього він віддав троянди ще Христині, Вікторії, Насті та Анні. Тому Дарина мала залишила проєкт.

Проте після цього сталося дещо неочікуване – Максим не повернувся відтоді, як провів Дашу. Пара вирішила скупатися в басейні, адже дівчина мала таке бажання. Вони багато говорили, обіймалися та навіть цілувалися. В результаті Максим таки подарував дівчині троянду.

Почувши звук дівчата вийшли на вулицю та побачили, що Максим з Дариною цілувалися. Це їх дуже вразило та засмутило. Після цього учасниці розійшлися по кімнатах та навіть задумалися про те, щоб покинути проєкт. Холостяк своє рішення не пояснив.

Холостяк 10 сезон 6 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)