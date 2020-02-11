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Холостяк 10 сезон: хто став головним героєм шоу

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Холостяк / Facebook /Холостяк (The Bachelor Ua)

Макс Михайлюк став головним героєм найромантичнішого шоу весни "Холостяк", яке стартує 6 березня 2020 року.

 Нещодавно телеканал СТБ опублікував анонс цього проєкту, а тепер оголосив ім'я "Холостяка". Відео з чарівним Максом опублікували на офіційній сторінці телешоу в фейсбуці.

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В ролику "Холостяк" зображений у ролі пілота. Раніше, ведучий шоу Григорій Решетник в інтерв'ю виданню Viva розповів, що Макс є власником льотної школи в Маямі. 

З Максом ми відразу подружилися, бо дуже близькі по духу. У нього палкий характер і в спілкуванні відразу відчувається темперамент, його вогонь, перш за все, по відношенню до дівчат. На якомусь етапі, я впевнений, учасниці поголовно будуть зачаровані енергетикою нашого неземного Холостяка. Він класний, він справжній, і в той же час дуже розважливий і глибокий,
– каже Григорій. 

Анонс нового сезону творці шоу підписали так: "Хоч зірку з неба! Неземний Холостяк Макс Михайлюк здатен заради коханої на неймовірні вчинки. Вже 6-го березня о 19:00 дивись найромантичнішу прем'єру весни."

"Холостяк-10" – анонс: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle
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