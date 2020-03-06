Холостяк 10 сезон 1 випуск: як дівчата дивували Максима Михайлюка і кому вдалося його роздягнути

В Україні вчергове стартував довгоочікуваний романтичний проєкт "Холостяк-10". Перший випуск популярного шоу пройшов у п'ятницю, 6 березня. Головного героя проєкту – Максима Михайлюка – намагалися зацікавити чимало українських красунь . Хто ж зумів пройти у наступний випуск "Холостяка" – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Шоу "Холостяк" 10 cезон, за традицією, розпочався романтичною вечіркою, на яку були запрошені чимало ефектних красунь. Кожна із дівчат прийшла на шоу, щоб зустріти своє кохання та полонити серце головного героя – 34-річного пілота та власника льотної школи США Максима Михайлюка.

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Холостяк розповів, що в нього вже було серйозне кохання – він прожив з дівчиною 4,5 роки, вони навіть купили будинок і познайомили своїх коханих з батьками. Але згодом вони розійшлися через зраду обраниці Максима.

Тому тепер холостяк мріє зустріти своє кохання на проєкті – ніжну, добру та щиру дівчину. Цікаво, що у першому випуску проєкту холостяк зустрівся з 25 претендентками на своє серце. Дівчата спробували справити хороше перше враження. Кожна учасниця шоу намагалася вигадати оригінальну появу, щоб запам'ятатися Максиму.

Першою на зустріч прийшла 20-річна Христина, яка має освіту вчителя дошкільної освіти. Вона розповіла, що її мама працювала двірником, а всі іграшки діставалися старшій сестрі. Проте дівчина не залишає надій, що матиме краще життя та підкорить серце холостяка.

Христина навіть показала Максимові татуювання на руці, яке символізує сім’ю. І сказала, що сподівається знайти на проєкті своє кохання.

Після цього прийшла 30-річна Ліана з Одеси, яка має дві вищих освіти і зараз працює в IT-компанії. Дівчина розповіла, що знає багато мов, зокрема англійську та французьку, та неодноразово брала участь у конкурсах краси.

Далі до холостяка підійшла 22-річна Ганна. Дівчина малює картини і принесла навіть одну з них героєві цього шоу. Йому цей жест сподобався.

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25-річна Наталія, яка є інвестиційним партнером швейцарської компанії. Дівчина розповіла, що прожила з попереднім партнером 5 років, проте вони розійшлися, бо дівчина вибрала роботу замість стосунків.

Наталія зізналася, що любить спонтанність, тому холостяк раптом підняв її на руки та заніс до приміщення. Проте іншим учасницям шоу це не сподобалося, вони сказали, що їх засмутив вчинок Максима, бо всі хотіли б опинитися на місці дівчини.

Наступною підійшла 27-річна Олена з Одеської області, яка принесла холостяку банку консервованих огірків, які сама закривала. Дівчина відзначила, що це своєрідний символ їхнього знайомства.

Після цього прийшла на зустріч мила Анна, яка має вищу освіту юриста. Тому дівчина підготувала сюрприз – угоду, де був пункт, що холостяк має запросити її на розмову віч-на-віч.

Далі прийшла 22-річна Ольга, яка працює помічником депутата. Але вона зізналася, що не хоче стосунки з політиком, тому прийшла на шоу "Холостяк", аби знайти своє кохання.

Згодом холостяк отримав подарунок від неї – це був приготовлений сібас, який Максим дуже любить. Тому він запросив дівчину першою на вечерю. Вона розповіла, що 5 років тому переїхала з Донецької області до Києва.

Наступною вийшла харизматична дівчина Валерія, яка теж принесла подарунок для холостяка. Вона дала йому олію, аби в Максима "все пройшло, як по маслу" в проєкті.

Після цього холостяк підійшов до лімузину, адже, як виявилося, одна з дівчат їхала в багажнику авто. Яна подарувала йому свою сережку, щоб кинути виклик холостяку, аби він потім повернув прикрасу учасниці.

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Натомість мама однієї з учасниць записала відеозвернення для Холостяка, у якому сказала, що її донька не лише красива, але й добра, прямолінійна та чесна. Жінка запитала Максима, чи готовий він дати їй свою троянду наосліп, адже він її ще не бачив. Холостяк погодився на це.

З’ясувалося, що це була дівчина Лея, яка вже брала участь у одному рольовому проєкті на телебаченні – шоу "Екси" зі своїм колишнім хлопцем. Вона сказала, що мала 7-річні стосунки з хлопцем, але вони закінчилися, тому вона шукає нового обранця. В результаті холостяк Максим її так і не побачив, але вона отримала першу троянду в цьому сезоні.

Наступною до головного героя проєкту вийшла 23-річна Альона, яка була одягнена як ангел, але у червоних кольорах. Дівчина сказала, що має два напрями у бізнесі, а також вона – амбіційна, цілеспрямована та наполеглива.

Далі прийшла на зустріч чарівна Вікторія, яка тримала в руках рибку, як символ чогось справжнього. Холостяку це точно сподобалося.

Після цього вийшла ефектна 26-річна Альона, яка спрацює в IT-компанії. Дівчина зізналася, що їй не подобаються нудні хлопці. Учасниця натякнула, що станцює для холостяка стриптиз.

Потім до холостяка підійшла 23-річна Дарина, яка займається художнього гімнастикою. Дівчина сказала, що цей вид спорту дуже тяжкий, і вона пройшла важкий шлях, аби стати майстром спорту.

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Далі на зустріч прийшли ще кілька дівчат, які намагалися здивувати холостяка Максима Михайлюка.

Потім одна з учасниць передала записку холостяку – вона написала, щоб він заїхав за нею сам і Максим вирішив зробити це, бо його зацікавив такий вчинок дівчини.

22-річну учасницю звати Юлія, вона працює моделлю і любить отримувати все, що бажає. Дівчина подарувала цінний подарунок, який вона заховала у сейф. Максимові це сподобалося, хоч він і сказав, що це було хитро.

Згодом ведучий шоу "Холостяк" запропонував гру – він привіз троянди, які всередині мали запитання, яке учасниця могла поставити будь-якій конкурентці. Найчесніша відповідь гарантувала подарунок дівчині від холостяка.

Тому дівчата ставили один одному питання та відповідали на запитання. Так, учасниці дізналися багато секретів одна про одну, адже всі відверто розповіли про свої попередні стосунки, болісні розриви та переживання.

Ще одну дівчину холостяк підібрав посеред дороги. 22-річна Аля розповіла, що дуже багато подорожує і тому вигадала такий спосіб знайомства з Максимом Михайлюком. Згодом перед холостяком з’явилися ще кілька претенденток на його серце.

Після цього до Максима приїхала ефектна дівчина Валерія. Дівчина сама "крутила" музику в кузові машини та розповіла, що вона працює діджейкою. Холостяку це сподобалося, він навіть теж спробував зіграти.

Після цього холостяк нарешті пішов спілкуватися з дівчатами. Максим зізнався, що він працює пілотом та має власну пілотну школу в Маямі (США).

Але згодом з’ясувалося, що ще одна дівчина чекала свого знайомства з Максимом. Усміхнена Аліна Ляшук, яка підготувала сюрприз холостяку – вирішила заспівати пісню, якою хотіла підкорити серце омріяного чоловіка. Дівчина – учасниця шоу "Х-фактор", яка вже встигла завоювати симпатію чималої кількості глядачів. Вона приєдналася до інших учасниць.

Ведучий приніс троянду першого враження, яку холостяк мав подарувати одній з дівчат. Але сам Максим вирішив нікому з дівчат не віддавати квітку.

Тоді холостяк побачив Лею, з якою ще не був знайомий, і вирішив з нею поспілкуватися наодинці. Дівчина сказала, що вона образилася на Максима, що він її не зустрів, але це здивувало чоловіка.

Після цього холостяк забрав на розмову Анну з якою від "підписав" угоду. Учасниця розповіла, що батьки для неї зробили все найкраще та завдяки їм отримала вищу освіту. Після розмови Максим подарував їй троянду і сказав, що дівчина йому сподобалася.

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Далі дві учасниці, які обіцяли холостяку танець, вирішили показати ці сюрпризи. Одна з красунь станцювала стриптиз, що не сподобалося її конкуренткам. Інша дівчина обрала чарівний танець, у якому показала свою гімнастику та харизму. Її конкурентки, як і сам холостяк, були вражені.

Красуня Ганна, яка раніше подарувала йому подарунок і лишила його в себе, теж отримала розмову віч-на-віч з Максимом. Виявилося, що в коробці дівчина заховала масло для масажу. Тому учасниця зробила романтичний масаж холостяку.

Після цього ще одна красуня запросила чоловіка на каву. Дівчина ставила хлопцеві дуже багато питань і йому це здалося допитом, а не відвертою розмовою.

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