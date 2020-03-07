Холостяк 10 сезон: які дівчата прийшли підкоряти серце пілота Максима Михайлюка

На романтичне шоу "Холостяк-10", головним героєм якого є пілот Максим Михайлюк, прийшло безліч українських красунь. Кожна із дівчат прийшла на шоу, щоб зустріти своє кохання та полонити серце головного героя. Хто ж зумів потрапити в популярний проєкт – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Головний герой шоу "Холостяк" закоханий в авіацію, однак тепер хоче по-справжньому закохатися в дівчину, яка стане для нього тією єдиною, яку він шукав все своє життя.

Цікаво! Холостяк 10 сезон 1 випуск: як дівчата дивували Максима Михайлюка і кому вдалося його роздягнути

Новий сезон романтичного проєкту точно здивує кожного, адже головний холостяк готовий показати найвищий пілотаж і заради коханої – дістати зірку з неба.

Які дівчата прийшли підкоряти серце холостяка

Зазначимо, що на шоу заради холостяка прийшло 25 дівчат, проте далі Максим обрав лише 15, які продовжать боротьбу за серце чоловіка.

21-річна Богданна

Живе у Дніпрі, працює – масажистом-реабілітологом у своїй студії краси.

Дівчина займається верховою їздою та мріє побудувати міцну сім’ю, де чоловік і дружина – партнери, які разом розвиваються і йдуть в одному напрямку. Окрім того, хоче відкрити свій реабілітаційний центр і допомагати людям.

22-річна Юлія

Дівчина з Рівного, але живе в Києві, працює моделлю. Захоплюється подорожами та вивченням культур.

Мріє відкрити свою справу, бути успішною, приносити користь світу, а не руйнувати його. А також бути в гармонії з собою.

27-річна Лея

Живе в Києві, працює майстром з манікюру, продає одяг в інтернеті та займається блогерством.

Любить співати, писати вірші, допомагати дівчатам ставати краще. В житті мріє створити сім’ю та стати самодостатньою.

23-річна Дарина

Дівчина з Кривого Рогу, займається гімнастикою та паралельно працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу.

Захоплюється подорожами та має мрію відкрити власну студію (з дитинства хоче стати олімпійською чемпіонкою).

25-річна Богдана

Живе в Києві та є власницею модельного агентства. Дівчина пише вірші та співає у вільний час.

Її мета в житті: створення гармонійних стосунків. А також подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов’язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки.

25-річна Альона

Живе у Харкові та працює IT-хантеркою (фріланс-рекрутер, HR-менеджер). Займається фотографуванням, моделінгом, pole dance та exotic dance.

Мріє створити міцну сім’ю, та зустріти кохану людину, а також реалізувати себе як фотограф.

26-річна Вікторія

Дівчина живе в Полтаві, а працює адміністратором у PR-агентстві. Захоплюється їздою на конях, прогулянками, танцями, співами та малюванням.

Мріє знайти свою людину, побудувати з нею міцну, надійну сім’ю та стати прекрасною мамою щонайменше двох дітей і бути для них прикладом для наслідування.

27-річна Олена

Народилася в селі Маяки, Одеської області. Працює дівчина в дистриб’юторській компанії керівником служби якості і кваліфікації.

Захоплюється танцями, їздою на велосипеді. В житті мріє реалізуватися себе як жінка, стати мамою, класною дружиною, а також при цьому мати свій ресторан і успішно ним керувати.

25-річна Наталія

Дівчина живе в Дніпрі. Працює правою рукою великого інвестора в швейцарській інвестиційній компанії. Також вона творець онлайн-курсу з навчання особистих асистентів – навчає і підбирає персональних помічників.

Захоплюється подорожами, бізнес-проєктами, екстремальними видами спорту. Мріє стати топовим професіоналом у своїй ніші, створити щасливу гармонійну сім’ю, подорожувати і насолоджуватися кожним днем ​​життя.

23-річна Анна

Дівчина – з Дніпра, професійно займається малюванням. Захоплюється верховою їздою та читанням книг.

Мета в її житті: здійснити кругосвітню подорож та побачити всі 7 чудес світу. А також мріє, щоб Меладзе виступив на її весіллі.

24-річна Аліна

Народилася в місті Корець, Рівненської області. Працює менеджером з продажу та стилістом. Займається вокалом, створенням контенту, макіяжем та зачісками. В житті мріє знайти людину з якою "йокне" серце.

Цікаво, що Аліна брала участь у шоу "Х-фактор", де вже встигла завоювати симпатію чималої кількості глядачів.

21-річна Анастасія

Дівчина народилася в Сумській області, займається – танцями. Захоплюється своєю професією та любить подорожувати.

Мета в її житті: багато подорожувати та зустріти справжнє кохання.

26-річна Анна

Дівчина живе в Києві з батьками та працює юристом. Захоплюється музикою та плаванням. А мріє створити щасливу та міцну сім’ю.

25-річна Валерія

Дівчина теж живе в Києві, працює в інтернет-магазині жіночого одягу.

Захоплюється малюванням картин за номерами та спортом. В житті мріє побудувати міцну сім’ю.

22-річна Ольга

Дівчина народилася у Дружківці у Донецькій області, проте останні 5 років живе в Києві. Відомо, що дівчина працює у Верховній Раді України помічницею народного депутата та має власну справу. Як каже Ольга, вона вирощує і продає "город на підвіконні".

Також дівчина мріє реалізувати всі свої ідеї та поїхати в навколосвітню подорож. Мета — прожити життя так, щоб діти пишалися, при цьому бути забезпеченою і старість зустріти десь на островах.