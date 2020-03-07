Холостяк 10 сезон: які дівчата прийшли підкоряти серце пілота Максима Михайлюка
На романтичне шоу "Холостяк-10", головним героєм якого є пілот Максим Михайлюк, прийшло безліч українських красунь. Кожна із дівчат прийшла на шоу, щоб зустріти своє кохання та полонити серце головного героя. Хто ж зумів потрапити в популярний проєкт – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Головний герой шоу "Холостяк" закоханий в авіацію, однак тепер хоче по-справжньому закохатися в дівчину, яка стане для нього тією єдиною, яку він шукав все своє життя.
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Новий сезон романтичного проєкту точно здивує кожного, адже головний холостяк готовий показати найвищий пілотаж і заради коханої – дістати зірку з неба.
Які дівчата прийшли підкоряти серце холостяка
Зазначимо, що на шоу заради холостяка прийшло 25 дівчат, проте далі Максим обрав лише 15, які продовжать боротьбу за серце чоловіка.
21-річна Богданна
Живе у Дніпрі, працює – масажистом-реабілітологом у своїй студії краси.
Дівчина займається верховою їздою та мріє побудувати міцну сім’ю, де чоловік і дружина – партнери, які разом розвиваються і йдуть в одному напрямку. Окрім того, хоче відкрити свій реабілітаційний центр і допомагати людям.
22-річна Юлія
Дівчина з Рівного, але живе в Києві, працює моделлю. Захоплюється подорожами та вивченням культур.
Мріє відкрити свою справу, бути успішною, приносити користь світу, а не руйнувати його. А також бути в гармонії з собою.
27-річна Лея
Живе в Києві, працює майстром з манікюру, продає одяг в інтернеті та займається блогерством.
Любить співати, писати вірші, допомагати дівчатам ставати краще. В житті мріє створити сім’ю та стати самодостатньою.
23-річна Дарина
Дівчина з Кривого Рогу, займається гімнастикою та паралельно працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу.
Захоплюється подорожами та має мрію відкрити власну студію (з дитинства хоче стати олімпійською чемпіонкою).
25-річна Богдана
Живе в Києві та є власницею модельного агентства. Дівчина пише вірші та співає у вільний час.
Її мета в житті: створення гармонійних стосунків. А також подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов’язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки.
25-річна Альона
Живе у Харкові та працює IT-хантеркою (фріланс-рекрутер, HR-менеджер). Займається фотографуванням, моделінгом, pole dance та exotic dance.
Мріє створити міцну сім’ю, та зустріти кохану людину, а також реалізувати себе як фотограф.
26-річна Вікторія
Дівчина живе в Полтаві, а працює адміністратором у PR-агентстві. Захоплюється їздою на конях, прогулянками, танцями, співами та малюванням.
Мріє знайти свою людину, побудувати з нею міцну, надійну сім’ю та стати прекрасною мамою щонайменше двох дітей і бути для них прикладом для наслідування.
27-річна Олена
Народилася в селі Маяки, Одеської області. Працює дівчина в дистриб’юторській компанії керівником служби якості і кваліфікації.
Захоплюється танцями, їздою на велосипеді. В житті мріє реалізуватися себе як жінка, стати мамою, класною дружиною, а також при цьому мати свій ресторан і успішно ним керувати.
25-річна Наталія
Дівчина живе в Дніпрі. Працює правою рукою великого інвестора в швейцарській інвестиційній компанії. Також вона творець онлайн-курсу з навчання особистих асистентів – навчає і підбирає персональних помічників.
Захоплюється подорожами, бізнес-проєктами, екстремальними видами спорту. Мріє стати топовим професіоналом у своїй ніші, створити щасливу гармонійну сім’ю, подорожувати і насолоджуватися кожним днем життя.
23-річна Анна
Дівчина – з Дніпра, професійно займається малюванням. Захоплюється верховою їздою та читанням книг.
Мета в її житті: здійснити кругосвітню подорож та побачити всі 7 чудес світу. А також мріє, щоб Меладзе виступив на її весіллі.
24-річна Аліна
Народилася в місті Корець, Рівненської області. Працює менеджером з продажу та стилістом. Займається вокалом, створенням контенту, макіяжем та зачісками. В житті мріє знайти людину з якою "йокне" серце.
Цікаво, що Аліна брала участь у шоу "Х-фактор", де вже встигла завоювати симпатію чималої кількості глядачів.
21-річна Анастасія
Дівчина народилася в Сумській області, займається – танцями. Захоплюється своєю професією та любить подорожувати.
Мета в її житті: багато подорожувати та зустріти справжнє кохання.
26-річна Анна
Дівчина живе в Києві з батьками та працює юристом. Захоплюється музикою та плаванням. А мріє створити щасливу та міцну сім’ю.
25-річна Валерія
Дівчина теж живе в Києві, працює в інтернет-магазині жіночого одягу.
Захоплюється малюванням картин за номерами та спортом. В житті мріє побудувати міцну сім’ю.
22-річна Ольга
Дівчина народилася у Дружківці у Донецькій області, проте останні 5 років живе в Києві. Відомо, що дівчина працює у Верховній Раді України помічницею народного депутата та має власну справу. Як каже Ольга, вона вирощує і продає "город на підвіконні".
Також дівчина мріє реалізувати всі свої ідеї та поїхати в навколосвітню подорож. Мета — прожити життя так, щоб діти пишалися, при цьому бути забезпеченою і старість зустріти десь на островах.