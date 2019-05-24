Холостяк 9 сезон 12 випуск: чим відзначився грандіозний фінал шоу

Всі прихильники романтичного телепроекту "Холостяк-9" з нетерпінням очікували на грандіозний фінал. У п'ятницю, 24 травня, головний герой шоу Нікіта Добринін зробив свій вибір та із двох фіналісток обрав одну.

Упродовж всього проекту телеведучий Нікіта Добринін намагався знайти своє кохання. До останнього ефіру шоу "Холостяк 9 сезон" дійшли дві харизматичні красуні – Ліля і Даша. Хто з дівчат отримає бажану перемогу та серце Нікіти Добриніна – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Побачення з Дашою

Грандіозний фінал "Холостяк 9 сезон" розпочався емоційним побаченням з Дашою у Неаполі. Завжди радісна красуня прийшла на зустріч з телеведучим у поганому настрої. Дашу образило те, що на церемонії вручення троянд Нікіта Добринін заявив: дівчина прагнула сподобатись його батькам та місцями перегравала. Сама учасниця не погоджується з цим та переконує, що завжли є щирою.

Упродовж всіх побачень вона поводилась стримано, виважено, завжди була в гарному настрої. Мені було важливо побачити зворотній її бік,

– прокоментував капризну поведінку дівчини Нікіта Добринін.

Холостяк запропонував красуні прогулятись містом та виконати завдання, які вона подарувала на першому. Перший пункт у списку – експериментувати. Нікіта Добринін запросив Дарію на обід у затишний ресторан, де пара замовила морепродукти і сири, які ніколи не куштували. Страви не сподобались їм.

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Зустріч Нікіта Добринін продовжив відвертою розмовою. У Дарії він запитав, як вона буде реагувати, коли телеведучий захоче піти на гучну вечірку або ж буде спілкуватись з іншими дівчатами через роботу. Такі провокативні питання були незрозумілими для учасниці "Холостяк-9". Поведінку Даші чоловік сприйняв, як замовчування правди.

Пристрасті з питаннями ставали все гострішими, а розмови про майбутнє завершились поцілунками.

Наступним завданням учасника "Холостяк-9" була зміна іміджу. Один для одного вони обрали капелюхи та шарфи. В таких образах Нікіта і Даша прогулялись набережною.

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Продовжили побачення у кімнаті, прикрашеній пелюстками троянд. Даша запитала у Нікіти Добриніна, як він буде ставитись до того, що вона віддаватиме чимало часу своєму блогу. На це телеведучий відповів, що, якщо все в міру, то він ніколи не буде проти такого дозвілля дівчини. Романтична атмосфера знов стимулювала пару цілуватись. Завершилась зустріч спільним відпочинком у джакузі.

Зустріч з Лілею

Романтична Італія настільки сподобалась Лілі, що вона із захватом йшла на побачення з головним героєм "Холостяк 9 сезон". Для дівчини Нікіта Добринін підготував особливий день, щоб максимально показати, як це бути ним. Лілі він запропонував помінятись місцями у грі "підлога – це лава". Дівчина мала придумати, як їм добратись до вулкана, використовуючи різні види транспорту.

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Таким чином телеведучий вирішив перевірити, наскільки Ліля готова приймати рішення самостійно. При цьому він запевнив красуню, що в будь-який момент буде поруч та готовий їй допомагати у всьому. Від такого завдання Ліля розгубилась.

Всередині почалась така паніка, істерика. Ми так довго там стояли, що чоловік запитав: "Вам потрібна машина"? Тоді аж я відповіла: "Так",

– зізналась Ліля.

Таку розгубленість та страх говорити англійською Нікіта Добринін не зрозумів. Він взяв справу у свої руки та замовив авто. Вже у розмові з Лілею телеведучий намагався довідатись, чому вона, вивчаючи англійську, боїться у реальному житті її використовувати. Окрім цього, дівчина відмовилась сідати за кермо орендованого автомобіля.

У салоні машини Нікіта Добринін почав говорити з красунею виключно англійською, намагаючись налаштувати її на бесіду. Але Ліля продовжувала відповідати російською та загострила ситуацію. Після непорозуміння пара вирушила на ринок, де Нікіта придбав для дівчини квіти, щоб розбавити неприємну атмосферу. Купивши продукти, учасники шоу "Холостяк 9 сезон" вирушили до вулкану.

Поведінку телеведучий сприйняв, як принциповість. Ліля після конфлікту зізналась, що в неї зіпсувався настрій та більшість часу мовчала. На це Нікіта Добринін порадив не гаяти часу і вгамувати зайві пристрасті. Але дівчина не змогла зібратись з думками та зіпсувала побачення.

Я не хотів зачепити її почуття, не хотів її засмучувати. Ідея побачення їй сподобалась, але вона не хотіла виходити за межі своєї зони комфорту,

– зробив висновок Нікіта Добринін.

Із Лілею герой "Холостяка" долає її страхи, і це є їхнім форматом стосунків. Налагодивши спілкування, Нікіта Добринін віддав дівчині водійське сидіння. Зі страхом і під контролем телеведучого Ліля сіла за кермо автомобіля. Це дуже сподобалось норовливій красуні, а головний герой шоу побачив, наскільки обраниця слухає його поради.

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Пара приїхала до підніжжя вулкана Везувій. Приголомшливі краєвиди змусили Нікіту Добриніна і Лілю забути всі непорозуміння. Романтичне побачення супроводжувалось ніжними поцілунками.

Зустріч з дівчиною Нікіта Добринін продовжив у затишній атмосфері. Він запропонував Лілі провести бесіду в його кімнаті з шампанським та фруктами. Красуня зізналась, що поряд з телеведучим вона навчилась довіряти чоловікам.

Побачення стало досить пікантним, коли Нікіта Добринін зробив Лілі масаж, а дівчина роздягнулась до спідньої білизни. Зустріч пари завершилась пристрасними поцілунками.

Церемонія троянд

Кожна із дівчат пригадала, як відбулись перші зустрічі з головним героєм шоу "Холостяк 9 сезон" та романтичні моменти на проекті. З особливим трепетом пригадала перше побачення Ліля. На зустріч з Нікітою Добриніним вона очікувала 5 тижнів. А от знайомство з Дашою у телеведучого почалось із потрійного побачення на вечірці.

До церемонії троянд холостяк обрав каблучку, яку подарує одній з дівчат. Нікіта Добринін вирішив обирати не розумом, а серцем. Обидві дівчини стали для нього дуже близькими, тому вибір давався нелегко.

Під час церемонії троянд Нікіта вирішив будувати стосунки із Дашою. Відтак Ліля зі сльозами на очах покинула шоу. Дівчина подякувала телеведучому за те, що багато речей з ним вчилась вперше: плавати, займатись екстремальними видами спорту та водити авто. Ліля заявила, що не вірить в те, що головний герой шоу "Холостяк 9 сезон" прагне мати серйозні стосунки.

Даша отримала бажану каблучку від Холостяка, не стримуючи свого захвату.

Холостяк

Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".



Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін. У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.