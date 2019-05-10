Холостяк 9 сезон 10 випуск: які секрети Нікіта Добринін дізнався від батьків дівчат

У п'ятницю, 10 травня, прихильники романтичного шоу "Холостяк-9" побачили один із найбільш очікуваних випусків проекту – знайомство з батьками дівчат. Які таємниці про красунь дізнався Нікіта Добринін та що прагнули приховати учасниці шоу від телеведучого – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Згідно з умовами шоу "Холостяк-9", головний герой Нікіта Добринін обов'язково повинен познайомитись з родичами дівчат, які претендують на перемогу в проекті. Наразі залишилось 4 красуні, тому саме до їхніх помешкань вирушив телеведучий.

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Проте запланована зустріч з батьками Лілі, Даші, Марини та Софії пройде геть не так, як планували собі красуні. Родичі будуть дуже відверті з Холостяком, тому відкриють чимало фактів, про які навіть не підозрював Нікіта Добринін.

Знайомство з батьками Лілі

Перед зустріччю з батьками Ліля зізналась, що дуже сумувала за рідними, адже вже тривалий час не бачила їх. Дівчина спершу пригостила Нікіту Добриніна кавою, що дуже сподобалось йому. Красуня не приховувала свого хвилювання.

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На зустріч із телеведучим прийшла мама Лілі, її вітчим та сестри. Нікіта Добринін дещо незручно почував себе, адже родичі досить різко насміхались з Лілі. Тому телеведучий вирішив наодинці поговорити з кожним із них.

Він дуже хороший, а ти вся сяєш, – поділилась враженнями мама Лілі, коли залишилась з нею сама в кімнаті.

Сестра дівчини розповіла, що насправді вона дуже жорстка в житті. За її словами, Ліля не любить прояви теплих стосунків та обіймає родичів всього кілька разів на рік. Окрім цього, сестра красуні додала, що та не прибирає у домі та часто капризує. Водночас Нікіта Добринін розповів, наскільки іншою Ліля є поряд з ним.

В індивідуальній бесіді мама учасниці шоу розповіла Холостяку, що дівчина дуже змінилась поряд з телеведучим. Однак вона попросила Нікіту в разі розриву, залишитись на певний час друзями, щоб не ранити красуню. Це дуже не сподобалось телеведучому, адже від початку мама Лілі бачить фіаско їхніх стосунків.

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А от вітчим порадив Нікіті Добриніну стимулювати Лілю до спільних занять спортом. Окрім цього, він розповів, що вона є дуже цілеспрямованою та вміє досягати успіху. Батьки залишились задоволені від зустрічі з телеведучим.

Після бесіди з родичами Ліля та Нікіта усамітнились в іншій кімнаті будинку. Дівчина зізналась, що вона стала ще ближчою із головним героєм шоу "Холостяк-9". Проте сам телеведучий має дуже багато суперечностей щодо Лілі.

Зустріч з друзями та батьками Марини

Марина вирішила почати побачення з Холостяком походом до офісу. Вона пояснила, що робота займає дуже багато часу, тому це друга родина для неї. Відтак Марина познайомила Нікіту Добриніна з найближчими друзями та партнером по бізнесу.

Тепла зустріч з колегами вразила чоловіка. Він побачив, наскільки всі приязно ставляться до Марини та як вона сяє від спілкування з близькими друзями. Окрім цього, колеги зізнались, що заради участі в шоу "Холостяк-9" дівчина відмовилась від відкриття бізнесу в Парижі, а в минулому Ліля та Нікіта вже зустрічались під час лекції в університеті. Це стало приємним сюрпризом для Холостяка.

Бездоріжжя зовсім не зіпсувало настрою Холостяка, адже він їхав на знайомство з батьками Марини. Проте спершу вони зайшли в гості до подруги та маленького похресника учасниці проекту. У домі Ані Нікіта Добринін провів чудово час та дізнався багато деталей про минуле Марини. Телеведучий побачив, наскільки красуня мріє про сімейний затишок та як вона ладнає з дитиною.

Після спілкування з друзями Нікіта і Марина потрапили до помешкання її батьків. Рідні одразу ж заходились пригощати пару та розповіли, що дівчина дуже багато часу приділяє роботі. Мама красуні навіть згадала, як її викликали до офісу ледь не серед ночі. Окрім цього, рідні відверто розповіли, що Марина – дуже сором'язлива і часто не показує своїх емоцій.

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Телеведучий був здивований, коли почув, що саме батько підтримав її у рішенні піти на шоу "Холостяк-9". Все тому, що родичі Марини побоюються, що вона порине у роботу та залишиться неодруженою. Прагнення просто видати доньку заміж насторожила Нікіту Добриніна.

Марина та головний герой шоу залишились наодинці в окремій кімнаті. Телеведучий пояснив, що робота – не є проблемою для побудови стосунків. Однак Нікіта наголосив, що вона не повинна себе стримувати в емоціях та давати волю почуттям. Побачення завершилось ніжними обіймами пари.

Зустріч з батьками Софії

Софія вкотре приголомшила Холостяка: вона запросила його в майстерню з пошиття одягу. Саме там дівчина проходить курс навчання, тому приступила до виготовлення подарунка для Нікіти Добриніна. Але через хвилювання пошити футболку красуні не вдавалось, відтак телеведучий взяв все у свої руки та під контролем Софії сам зшив одяг.

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Після майстерні пара вирушила до будинку мами красуні. Оскільки батьки Софії розлучені, тому учасники шоу прийшли тільки до однієї домівки. За столом мама розповіла кумедні історії про дівчину.

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Під час індивідуального спілкування з мамою Софії Нікіта Добринін дізнався дуже багато про загадкову учасницю шоу. За словами жінки, красуня дуже соромиться всіх та не мала тривалих стосунків з хлопцями. Однак, коли телеведучий згадав про попередній роман дівчини, вона зізналась, що прагне побачити поряд із Софією людину, яка буде підтримувати її.

Також мама Софії заявила: її донька ніколи не покине навчання, як розповідала вона Холостяку, та не відкриє свою майстерню з пошиття одягу. Такі слова здивували Нікіту Добриніна.

А от сестра телеведучого розповіла дуже багато хорошого про Софію та поянила, що чомусь вона має дуже багато комплексів. Проте будь-які слова родичів викликали незадоволення та агресію в дівчини.

Залишившись наодинці з Софією, Холостяк хотів дізнатись, що засмутило красуню. Але Нікіта Добринін не отримав відповідь, а дівчина перевела тему бесіди на колишні стосунки ведучого. Побачення завершилось ніжними обіймами.

Знайомство з батьками Дарії

Дуже милим і затишним було знайомство Нікіти Добриніна з батьками, братом і його дружиною Дарії. Родичі запальної дівчини підготувались до зустрічі з Холостяком, влаштувавши пікнік на вулиці.

Щоб не було незручних пауз, батьки одразу ж запропонували парі сімейну гру, під час якої вони поділились найяскравішими моментами із їхніх побачень. Мама Дарії подарувала Нікіті і доньці світшоти та наліпки, якими учасники шоу прикрасили вбрання. Батьки побачили, наскільки Дарія закохана і насторожились, чи ці почуття взаємні.

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Після теплої бесіди Нікіту запросили порубати дрова. Чоловіча справа не вдалась з першого разу, але все ж Холостяк впорався із завданням. Батьку Дарії він розповів про свої захоплення та екстремальні види спорту.

Мама Нікіти Добриніна розпитала про спілкування телеведучого з батьками та його плани на життя. Окрім цього, вона зізналась, що її донька закохана. А от головний герой шоу "Холостяк-9" заявив, що дуже ревнивий, що аж ніяк не насторожило маму дівчини.

На бесіду Холостяк запросив дружину брата Дарії. Вона вела себе досить стримано та не спілкувалась із телеведучим. Тому на індивідуальній бесіді зізналась, що для неї це незвична ситуація, яка сковувала її. Родичка теж розповіла про закоханість Дарії.

Розпрощавшись з батьками Дарії пара вирушила до кімнати дівчини. Холостяк зізнався, що під час бесіди з родичами він зрозумів, що ніколи не обговорював з фавориткою шоу питання про шлюб. Та відповідь на питання засмутило Нікіту Добриніна, бо він відчув, що вона не готова до цього.

Зробити вибір для Холостяка було вкрай складно, однак на церемонію троянд він приніс 3 квітки. Не менше хвилювання було й у дівчат. Шоу покинула Марина.

Холостяк Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".



Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін. У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.