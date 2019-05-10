Холостяк 9 сезон 10 випуск: яка учасниця покинула шоу за крок до півфіналу

Залишається всього 2 тижні до очікуваного фіналу романтичного шоу "Холостяк-9", тому Нікіті Добриніну стає все складніше прощатись із однією з красунь. Наразі 4 дівчат залишились у проекті, а на церемонії троянд телеведучий приніс всього 3 квітки.

У 10 випуску шоу "Холостяк 9 сезон" Нікіта Добринін запланував знайомство з батьками дівчат. Відтак Лілія, Даша, Марина та Софія з хвилюванням очікували на появу телеведучого в помешканні їх родичів. Для кого знайомство Холостяка з батьками обернулось прощанням із шоу – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

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На церемонію троянд всі дівчата йшли з острахом, бо не знали, як пройшло знайомство Нікіти Добриніна з іншими красунями. Зустріч з батьками дуже зблизила учасниць шоу з телеведучим, тому вони не хотіли прощатись із ним. Кожна згадала свої переживання перед знайомством та очікувала на появу Холостяка.

А от дорогою до красунь Нікіта Добринін зізнався, що приймати рішення для нього вкрай складно, особливо, після знайомства з батьками. Із собою він приніс три троянди, що свідчило про те, що одна з учасниць точно покине проект.

Першою до ведучого вийшла Ліля. За словами Нікіти, в неї дуже красива мама та подякував дівчині за те, що вона відкрила свої почуття йому. Але головний герой проекту розповів, що наступного разу вона має заспівати. Дівчина отримала троянду.

Наступною до телеведучого прийшла Дарія. Він розказав, що всі родичі повідомили йому, що їхня донька закохана, а от сама красуня нічого не сказала Нікіті про почуття. Тому Холостяк пояснив, що деякі речі мають залишитись між двома закоханими. Дарія теж отримала троянду.

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Софія з острахом підійшла до Нікіти Добриніна. Холостяк розповів, що в захваті від знайомства з її рідними. Однак загадкова учасниця проекту поводилась з рідними досить жорстко, що зауважив телеведучий. Софія отримала троянду.

Залишилась тільки Марина. Холостяк пояснив, що йому було дуже приємно познайомитись із рідними дівчини. Він ще раз переконався, що з дівчиною має дуже багато спільного. Але Марина дуже стримана, тому Нікіта Добринін не бачить емоцій навіть у стосунках з нею. Відтак саме вона покинула проект.

Ці 2 місяці я запам'ятаю на все життя. Хочу, щоб у нього все вийшло з однією з дівчат, бо він, не зважаючи ні на що, дуже гідний Холостяк. Шкода, звісно,

– розповіла зі сльозами Марина.

Шоу покинула Марина

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".



Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін. У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.