Холостяк 9 сезон 11 випуск: минуле Добриніна та знайомство дівчат із батьками

Вже у п'ятницю, 17 травня, прихильники та прихильниці романтичного шоу "Холостяк-9" побачили майже фінальну та очікувану серію – знайомство з батьками Нікіти Добриніна. Як батьки холостяка прийняли дівчат – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Першою на знайомство із батьками Нікіти вирушила Софія. Холостяк зазначив, що дівчина дуже загадкова, і тому він сподівається, що зустріч із батьками допоможе краще пізнати її.

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Софія

При зустрічі із холостяком дівчина помітно хвилювала, однак перше враження на батьків вона справила дуже гарне. Тато Нікіти Добриніна відзначив ефектну зачіску Софії, а сам телеведучий попросив підтримати скромну красуню. Мама теж хвилювалась, саме тому розпочала розмову із розповіді про знайомство із своїм чоловіком, аби трохи розрядити атмосферу.

Холостяк помітив, що Софія із мамою почувалась доволі впевнено. Водночас ненька Нікіти Добриніна запитала, для чого ж вона прийшла на проект.

Для мене це доволі сильне випробування і я хотіла подивитись, як буду поводитись,

– відповіла Софія.

Мама Нікіти зрозуміла відповідь Софії, як невизначеність у житті.

Розмова Софії з мамою

Перше, що запитала у Софії Олена (мама Нікіти Добриніна), чи вона готова до дітей. Дівчина чесно відповіла, що поки ні. Софія зізналась, що дуже дуже ревнива, що насторожило родичку Холостяка, адже вона вважає, що у любові немає місця для ревнощів. Тет-а-тет учаниці проекту з ненькою Нікіти Добриніна був дуже емоційним, а мама Нікіти навіть заплакала.

Рішення чи почуття – наступне питання від мами. Софія відповіла, що обирає рішення. Це була максимально неочікувана відповідь, яка сподобалась жінці.

Софія розмовляє із татом

Тато запитав чи були у Софії серйозні стосунки, на що учасниця проекту відповіла, що таких у неї поки не було. Дівчина зазначила, що для неї важливо саморелізовуватись.

Я за сім'ю, але і за самостійність,

– так відповіла вона.

Для тата Нікіти дуже важлива правда у стосунках. Саме тому, батько холостяка зізнався, що син спочатку не прийняв поради батьків щодо його попередніх стосунків. Софія залюбки обговорила це з чоловіком. Загалом розмови цієї учасниці із батьками пройшли доволі успішно.

Дівчина напряму запитала у батьків, чи подобається вона їм і почула схвальні відповіді. На цьому зустріч Софії із батьками холостяка закінчилась, а всі залишились задоволеними.

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Згодом Нікіта привіз дівчину у свій університет (Добринін навчався у ЧНУ – ред. LifeStyle 24), адже попереднє побачення із дівчиною у виші пройшло дуже вдало та було дуже ніжним.

Продовження вечора в університеті

Дівчина дізналась, що Нікіта Добринін читав лекції кілька років тому. Як виявилось, він був дуже строгим викладачем. Софія поводилась по-дитячому поряд із холостяком: добре це чи погано, Нікіта поки не вирішив. Дівчина вирішила поговорити з холостяком щодо поцілунків на проекті, проте довгою ця розмова не була – телеведучий майже одразу поцілував її.

Важливим знаком для Софії було те, що холостяк вважає, що у нього із дівчиною вже тривають стосунки. Нікіта переживав через те, що красуня дуже часто все приховує за сміхом та посмішками. В свою чергу, дівчина відповіла, що їй просто важко розслабитись. Зрештою Нікіта зізнався, що точно небайдужий до Софії.

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Даша

Побачення дівчини проходило теж у Чернівцях – рідному місті Нікіти Добриніна. Холостяк вирішив влаштували романтичну прогулянку своїм містом. Дівчина була там вперше та залишилась під враженнями.

Холостяк підготував для дівчини особливе знайомство, натякнувши, що дівчина познайомиться із багатьма близькими для нього людьми. Дашу дуже довго турбувало те, що Нікіта її не цілує, очевидно, холостяк вирішив не поспішати. Дівчина розповіла про свої попередні стосунки, що у неї не було побачень, простих прогулянок.

Будинок дідуся Нікіти

Пара розмовляла про важливість весілля. Нікіта зауважив, що йому не хочеться пишного весілля, а от Даша зазначила, що для неї не важливий штамп у паспорті, адже її мама була тричі одружена, при цьому щастя насправді отримувала мало.

Нікіта привіз Дашу у будинок свого дідуся. Перше враження дівчина справила гарне. Дідусь вирішив приготувати разом із парою вечерю, адже хотів перевірити, чи Даша вміє поратись на кухні. Нікіта зауважив, що для нього стосунки у дідуся та бабусі – еталонні, бо у них було дуже багато ніжності. Холостяк залишив Дашу наодинці із дідусем. Учасниця проекту дещо розгубилась під час розмови, проте згодом розповіла йому багато про себе.

Сімейна вечеря із родичами

До сімейної вечері приєднались батьки Нікіти Добриніна. Родичам Холостяка. Даша розказала про свою роботу та плани на майбутнє. Водночас мама телеведучого відверто розповіла, як у подружньому житті вона влаштувала побут. Водночас жінка натякнула, що хоче внуків. Це дещо збентежило Дашу. Однак всі відповіді родичам дуже сподобались.

Батьки Нікіти Добриніна запросили дівчину на приватну бесіду. Даша відповіла: кохання – це почуття, що аж ніяк не підтримала мама телеведучого. На її думку, це рішення жити з однією людиною до кінця свого життя. На всі решта питань Даша відповідала шаблонно, на що звернули увагу родичі головного героя шоу "Холостяк-9". У цьому вони побачили нещирість красуні.

Я не відчуваю різниці у віці. Коли я йшла проект мені просто хотілось знайти справжні почуття,

– зізналась Даша у спілкуванні з тіткою та братом Холостяка.

Дівчина зізналась, що поважає успіх Нікіти Добриніна, тому вона не ревнувала б його до прихильниць. На прощання Даша палко поцілувала Холостяка та не хотіла його відпускати з обіймів. Від знайомства з дівчиною родичі залишились з двоякими враженнями: з одного боку, Даша була дуже милою, а з іншого – відчувалась вікова різниця з Нікітою.

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Ліля

Перед знайомством з батьками Холостяка Ліля зізналась, що відчуває велике хвилювання. Тому Нікіта Добринін вирішив спершу повести дівчину на свою попередню роботу – радіостанцію "Блиск". Там Ліля познайомилась із подругою Холостяка, від якої відчула ревність. Ведуча Юля розповіла про будні та відпочинок з Нікітою Добриніним, тому Лілі було не зовсім комфортно спілкуватись.

Ведучий провів перед дівчиною ефір програми та присвятив їй чимало романтичних пісень. Посеред ефіру Холостяк запросив Лілю заспівати пісню. Учасниця шоу була збентежена, оскільки не очікувала такого продовження побачення. Але все ж вона виконала пісню, чим зворушила Нікіту Добриніна.

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Під час романтичної паузи до пари приєдналась подруга телеведучого, яка разом із ними вирушила до будинку батьків Холостяка.

Я був вражений від реакції моїх батьків: Лілю вони зустріли з великою напругою,

– розповів Нікіта Добринін.

Тому бесіда розпочалась у дівчини дуже натягнутою. Більшу увагу від батьків Нікіти Добриніна отримала подруга Юля, що трішки засмутило учасницю проекту. Однак згодом Ліля залюбки розповіла всім про свою роботу та дозвілля.

Подруга Нікіти запитала Лілю про самостійність. Учасниця зазначила, що постійно відчувала підтримку холостяка, саме тому їй було легко приймати певні рішення.

Запитання до дівчини не закінчились. Батьки поцікавились у красуні про її мрії, а Ліля відверто зізналась, що їй дуже подобається холостяк. Окрім цього, учасниця проекту зізналась, що ревнива. На запитання про те, чи вважає дівчина себе найкращою, учасниця проекту відповіла ствердно. Нікіту приємно здивували відповіді Лілі.

Батько покликав дівчину на розмову та одразу ж похвалив її за легкість та впевненість у відповідях. Ліля пояснити, що не готувала жодні відповіді та зізналась про всю щирість своїх почуттів. У розмові з батьком холостяка вона була максимально відвертою, відтак розповіла про свої попередні стосунки.

Щирість – те, що відзначив у цій учасниці батько телеведучого.

Відкриттям цього випуску було те, що Олександр – не батько, а вітчим холостяка. Така відвертість спонукала і Лілю відкритись у навзаєм: вона поділилась деталями своїх складних стосунків із власним батьком.

Розмова Лілі та Юлі

Учасниця проекту відразу запитала про те, які стосунки поєднують Нікіту Добриніна із колишньою колегою. Юля зізналась, що дуже багато часу колись проводила разом із телеведучим. Проте поспішила заспокоїти красуню, що жодних романтичних стосунків у них не було. І така відповідь справді заспокоїла Лілю. Юля зазначила, що холостяку просто потрібна цілісна любов та підтримка.

Ліля та мама Нікіти

Під час бесіди Ліля обрала почуття і це знову засмутило маму Нікіти Добриніна. Ненька холостяка попросила Лілю бути справжньою, оскільки відчувала у ній нещирість.

Зрештою Ліля вирішила подякувати родині телеведучого і на цій позитивній ноті вечір завершився. Нікіта ніжно поцілував учасницю. Склалось враження, що пара не хоче розлучатись.

Церемонія троянд

Перед церемонією троянд Нікіта Добринін зізнався, що після знайомства дівчат зі своїми батьками йому було вкрай складно зробити вибір. Тому Холостяк приймав рішення спонтанно. Троянди він віддав Лілі та Даші, а от з Софією телеведучий вирішив попрощатись.

Холостяк

Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".



Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін. У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.