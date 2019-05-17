Холостяк 9 сезон 11 випуск: хто із красунь попрощався із Нікітою

У п'ятницю, 17 травня, прихильники романтичного шоу "Холостяк-9" побачили один із найбільш очікуваних випусків проекту – знайомство з батьками головного холостяка країни – Нікіти Добриніна. Проте не всім вдалось залишитись у проекті. Хто його покинув після останнього епізоду, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Цього тижня, шоу "Холостяк" вийшло практично на фінішну пряму. Три обраниці відомого телеведучого отримали можливість познайомитись із батьками першого, обраного українками холостяка. Хто із них виправдав почуття, а хто не отримав заповітну квітку – читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

Читайте також: Холостяк 9 сезон 11 випуск: минуле Добриніна та знайомство дівчат із батьками

Варто зазначити, що побачення Софії пройшло найбільш спокійно, адже на зустрічі були присутні лише батьки. Чого не можна сказати про Дашу – її Нікіта познайомив майже з усіма найближчими родичами. Лілю ж холостяк спрешу запросив на свою першу роботу і познайомив із колишньою колегою – ведучою Юлею.

Церемонія троянд

Опісля всіх побачень, Нікіта традиційно переглядав відеозвернення дівчат, котрі завжди допомагають йому у прийнятті рішень. Стосовно Софії, то телеведучий зауважив посмішки та флрт, які частково відсутні на побаченнях із дівчиною.

У відеозверненні Даші, дівчина зрештою зізналась у почуттях до Нікіти. Цей вчинок холостяк відзначив, як дуже сміливий. Відео Лілі мало посил на продовження стосунків.

Читайте також: "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу

Нікіта зайшов у залу церемонії та відзначив красу дівчат і те, що батьки передавали вітання усім дівчатам. Моментами Нікіта вагався у виборі. Саме це і вплинуло на його остаточне рішення. Кожна із дівчат подумки прокручувала своє побачення в голові та шукала помилку.

Стосовно Даші, телеведучий довго вагався у тому, чи вона насправді така ідеальна, як і на побаченні. Однак у бесіді з красунею Нікіта Добринін теж побачив нещирість. Та реакція дідуся переконала холостяка віддати Даші троянду. Така ситуація змусила дівчину напряму зізнатись у почуттях холостяку.

Наступною телеведучий запросив на розмову Софію. Його розчулила розмова учасниці із мамою, сльози розчулення мами приємно здивували Нікіту Добриніна. Холостяк прагне щирості у стосунках та має контакт із ним. Дівчина не змогла виправдати очікувань, та покинула проект. Ця троянда не дісталась Софії.

Зрештою, у фінал проекту Холостяк вийшли Ліля та Даша.