Холостяк 9 сезон 2 випуск: проект покинули Валерія та Ліза

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Холостяк 2019 Україна - 9 сезон 2 випуск - дивитися онлайн хто пішов 15.03.2019
Холостяк 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн / 24 Канал

15 березня на телеканалі СТБ виходить 2 випуск 9 сезону шоу "Холостяк". Нікіта Добринін починає пошуки нареченої. Претенденток на серце Холостяка – 17. Хто з дівчат покине проект цього тижня – дізнаємось незабаром.

Під час першої у проекті "Холостяк" 9 cезон церемонії троянд, проект покинули одразу дві участниці.

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З Валерією Холостяк поговорив перед церемонією. Під час розмови дівчина розповіла, що не любить, коли чоловіки морочать голову. Тож Нікіта теж вирішив “морочити голову” і відправив дівчину додому.

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Образ супержінки, в якому Валерія прийшла на шоу, приголомшив Нікіту Добриніна. Окрім цього, у спілкуванні з друзями Холостяка дівчина відверто розповіла про невдалі пластичні операції. Але цього виявилось замало, щоб залишитись у шоу.

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Не дочекалась троянди і Ліза. Як пояснив Холостяк, Ліза надто сильно прив'язана до своєї сім'ї. Тож вирішив теж відпустити її додому. До речі, дівчина не дуже засмутилась. Склалось враження, що вона навтіь рада тому, що може повернутись до батьків. 

 

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Теги: Холостяк 9 сезон дивитися онлайн Новини LifeStyle LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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