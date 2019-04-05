Холостяк 9 сезон 5 випуск: найнесподіваніша церемонія троянд і рекорд у побаченнях

Відомий телеведучий Нікіта Добринін став головним героєм романтичного шоу "Холостяк 9 сезон". Саме цей проект став для глядачів найбільш непередбачуваним, адже чоловік часто влаштовує сюрпризи для красунь та вручає їм троянди просто посеред побачень.

Серія романтичних побачень на проекті "Холостяк 9 сезон" продовжується. У 5 випуску шоу Нікіта Добринін з красунями повернулися із сонячного Кіпру до Києва. Телеведучий влаштував чи не рекордну кількість побачень та дізнався приголомшливі деталі минулого дівчат.

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Розпочався тиждень із групового "студентського" побачення. Нікіта Добринін запросив 4 красунь до Національного торговельно-економічного університету. Можливість поспілкуватись з Холостяком отримали Даша, Ольга, Софія та Вікторія.

На індивідуальну бесіду Нікіта Добринін одразу ж покликав тендітну Дашу. Дівчина зізналась, що не знає, що таке студентські роки. Вона після школи почала працювати перукарем. Красуня розповіла, що прагне розвиватись, тому поступила до навчального закладу. Це їй потрібно для реалізації на роботі, де Даша не тільки створює стрижки, але й вчить інших це робити.

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Після повернення до дівчат Нікіта дізнався від Олі, що чарівна Вікторія читає реп. Холостяк попросив її виконати якийсь трек. Неохоче, але вона це зробила, чим вразила телеведучого. Дівчина пішла на індивідуальну бесіду, де розповіла, як після отримання інженерної освіти несподівано поїхала до Китаю. Відверта розповідь підкорила Нікіту.

Дівчата розповіли про своє навчання в університеті. Однак тільки Софія мовчала і почувалась сковано. Тому головний герой "Холостяк 9 сезон" закликав її на спілкування. Софія зізналась, що і досі навчається в університеті, проте відчує себе в альма-матер чужою. Щира розповідь про батьків та фінансові труднощі завершились ніжними обіймами.

Для всіх красунь телеведучий приготував сюрприз. Нікіта Добринін повів учасниць " до кінотеатру та показав архівні сімейні фото різного віку. Також він переглянув кадри з життя дівчат. Та якщо всі учасниці з усмішкою переглядали знімки, то Оля просила Холостяка не дивитись на екран. Колись дівчина носила окуляри, була білявкою та залюбки декламувала вірші Тараса Шевченка. Поведінку Олі її конкурентки назвали фарсом.

Тримаючись за руки, Нікіта повів норовливу Олю до спортзалу, адже у буденному житті вона займається боксом. Під час розмови Оля зізналась, що колись була не симпатична, тому заради коханого змінила свою зовнішність, про що не шкодує. Палкі дотики так і не привели пару до поцілунків.

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Оля продовжила спілкування обговоренням церемонії троянд. Вона звинувачувала дівчат, але не хотіла відкрити Нікіті Добриніну всю правду. Це дуже не сподобалось Холостяку. Телеведучий побачив маніпуляцію, бо Оля демонстративно вийшла зі спортзалу.

Вкінці побачення Нікіта Добринін подякував дівчатам за хороший вечір та вручив троянду тій, хто за тиждень розкрився перед ним з іншої сторони. Це була Софія. Та на завчасній церемонії троянд Оля різко встала і хотіла вийти із кінозалу. Але Холостяк її повернув і вимагав пояснень, які дівчина не дала. За її словами, Софія не заслужила квітку.

Дівчата долучились до інших учасниць проекту"Холостяк 9 сезон" та розповіли деталі свого побачення. Софія була не багатослівною, що роздратувало Наталію.

Холостяк записав звернення до дівчат та через радіо запросив Наталію, Юлію та Марину на побачення. Для красунь він підготував урок сальси. Дівчата ретельно вивчали танець та демонстрували звабливі па з Нікітою Добриніним. У Наталі не все вдавалось, як в інших, а посеред уроку вона повернулась до кімнати, шкутильгаючи.

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На індивідуальній бесіді з Юлією Нікіта зізнався. що відчуває напругу між ними. Дівчина тримала образу через попередню церемонію вручення троянд. З Холостяком Юлія відкрила свою таємницю про попередні стосунки та пояснила, чому тримає телеведучого на дистанції.

З танцювальної студії Холостяк разом із учасницями шоу поїхали до ресторану на вечерю. Наступною на приватну бесіду пішла Наталія, яка розповіла, як вона буде проявляти себе у стосунках. Та відповіді дівчини дещо збентежили Нікіту Добриніна, адже вона готова виконувати всі забаганки чоловіка.

Черга на індивідуальну бесіду підійшла і до романтичної Марини. Пара обговорила танцювальний вечір, а учасниця розповіла, чому вона не може розслабитись.

Бажану троянду отримала Наталія, яка насторожила Холостяка. Самопожертва дівчини лякає телеведучого, але її щирість його підкорила.

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Запрошення на побачення отримали Діна та Елізабет. Від такої звістки Лілія дуже засмутилась, адже вона за 4 тижні перебування на проекті ще не ходила на зустріч із Нікітою Добриніним. Учасниці порадили збентеженій дівчині стати непроханою гостею на побаченні.

Ліля вирішила не піддаватись на провокації інших та залишилась чекати на свою чергу. А от Діна і Елізабет вирушили на кухню з Нікітою, де готували мозок з крабовим соусом.

На особистій бесіді Діна зізналась, що переживає через можливий виліт. Вона ще не пізнала Нікіту, тому й не може показати себе справжню. Водночас на приватній бесіді з Елізабет Холостяк поцікавився, як дівчина показує незадоволення. Відповідь красуні йому сподобалась.

Нікіта Добринін надіслав дуже особливе запрошення для Лілії. У 5 випуску шоу "Холостяк 9 сезон" дівчина отримала коробку, в якій описав кожну зустріч з нею та пояснив, чому вона є особливою. Вкінці коробка була наповнена трояндами, що розчулило Лілію. А от інші дівчата з ревністю дивились на подарунок.

Водночас на побаченні Нікіта Добринін попрощався з Діною. Він пояснив, що дівчина для нього як друг. Однак на прощання Діна тільки холодно попрощалась, не давши Холостяку пояснити.

Для Лілі Нікіта підготував особливе побачення. Саме ця дівчина найбільше очікувала зустрічі з Холостяком, тому не стримувала свого захвату. Телеведучий запропонував Лілі екстремальну розвагу – скелелазіння. Нікіта морально і фізично підтримував красуню. Така турбота зворушила її. Окрім цього, пара виконала вправу на довіру, яку Ліля успішно пройшла.

Дівчину Нікіта запросив на пікнік біля вогнища. Ліля розповіла історію свого нелегкого дитинства. Наприкінці зустрічі Холостяк ніжно обійняв її та поцілував.

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На церемонію вручення троянд герой шоу "Холостяк 9 сезон" прийшов у хорошому настрої. Однак Нікіта Добринін вийшов без троянд, що збентежило всіх красунь. Та під час звернення телеведучий пояснив, що хоче більше пізнати всіх дівчат, тому всі залишились у проекті.

Ви для мене дуже цінні, тому наступний тиждень я хочу розпочати з вами,

– збентежив Нікіта Добринін.

Наразі 9 учасниць борються за серце Холостяка. Нікіта Добринін прийняв пропозицію Григорія Решетника та підготував для красунь сюрприз.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.