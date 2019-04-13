Холостяк 9 сезон 6 випуск: хто з красунь покинув проект

9 сезон романтичного шоу "Холостяк" шокує своєю непердбачуваністю. Телеведучий Нікіта Добринін влаштовує для учасниць проекту сюрпризи та намагається краще їх пізнати. Цього тижня у проект прийшли три нові учасниці, проте яка красуня не отримала заповітну троянду. Про це читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Чимала конкуренція, інтриги, нові учасниці та нестримні образи – головний герой шоу "Холостяк 9 сезон" намагається обрати з-поміж українських красунь саме ту, яка зуміє не тільки підкорити його, але й зможе прийняти та розділити шалений спосіб життя Нікіти Добриніна. Та як тільки телеведучий відчуває нещирість дівчини, він не затягує з прощанням та одразу ставить всі крапки над "і".

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Наразі у шоу залишилось вже 7 красунь, а всі прихильники переконані, що цей сезон є найбільш непрогнозованим. Винятком не став і 6 випуск "Холостяка 9 сезон". Деякі з дівчат розпрощались із проектом, а церемонія троянд була напруженою.

Шокуючі одкровення для Нікіти Добриніна

Новенькі дівчата провели перший вечір у компанії дівчат-учасниць проекту. Саме тому вже готові поділитись першими враженнями із холостяком. Дівчата відзначили Марину, як найбільш щиру. А також Дашу, Лілю та СофіЮ. Проте їм потрібен час, аби розкритись. Дівчата відзначили, що Нікіті буде важко із Софією, проте дівчата не змогли не помітити те, що вона закохана у холостяка.

Наталі відзначили, як харизматичну, проте із відсутністю уваги з самого дитинства. Не так пощастило Юлі. Нові дівчата помітили за нею відсутність інтересу в Нікіті.

У Віки ж ще досі тривають попередні стосунки, це не могли пропустити дівчата. Елізабет намагалась видатись такою, якою її б хотіли побачити. Саме тому, вибір за Нікітою. Опісля цієї розмови Оля, Маша та Діана покинули проект.

Церемонія троянд

У розмові із ведучим шоу, Григорієм Решетником, Нікіта виявив стурбованість, мовляв, не знає, як себе поводити із новенькими дівчатами. Відтак, переглянувши їхні відеозвернення прийняв рішення, що вони виконали свою роль – шпигунок у проекті. Перша шокуюча новина – лише 5 троянд. А дівчат було 9, отже проект покине 4 дівчини. Проте додаткову троянду після розмови отримала Елізабет.

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Хто з дівчат покинув проект

Віка – не отримала троянду. Хоча Нікіта подякував дівчині, за те, що вони змогли провести незабутній час під час польоту на літаку. Віка спокійно відреагувала на рішення Нікіти, подякувала холостяку за проведений час та побажала успіху. У авто дівчина зізналась, що сумуватиме за Нікітою.

Тет-а-тет з Юлією

Нікіта відзначив, що у нього доволі складна історія з Юлею. Адже у відеозверенні до Нікіти дівчина зізналась, що у неї дуже багато запитань до холостяка. Проте так і не змогла поставити жодного.

Нікіта впевнений, що усі розмови з дівчиною доволі повернхневі і на цьому їхні шляхи розходяться. Юля не отримала троянду. Нікіта провів дівчину до авто, вже на прощання дівчина зізналась, що відчувала важкість у стосунках і шкодує, що не склалось.

Зрештою, проект покинуло дві дівчини – Віка та Юля.

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